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توك شو

إحدى محاربات السرطان: جوزي سابني عند مرضي وطلب العودة بعد الشفاء ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 01:55 ص
حنين سيد، إحدى محاربات
حنين سيد، إحدى محاربات مرض السرطان
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كـريـم الـخـطـيـب
روت حنين سيد، إحدى محاربات مرض السرطان، قصة تخلي شريك حياتها عنها بعد الإصابة بمرض السرطان.

وقالت حنين سيد، أثناء لقائها على قناة «ON E»، إنها اكتشفت إنها مصابة بالسرطان في 2014، وابنتها عمرها خمسة أشهر.

وأوضحت أنها اكتشفت ورما في الثدي وذهبت على الفور إلى الطبيب في البداية وشخص حالتها خطأ، وأكد أنها غدد لبنية بسبب الرضاعة، إلى أن ذهبت لطبيب آخر لتكتشف أنها مصابة بالسرطان.

وأضافت حنين سيد "عند علمي بإصابتى بالسرطان، توقفت حياتي وفكرت في الموت"، متابعة "رد فعل زوجها هو الصمت، بعد أن قرر الطبيب إزالة الثدي، وبعدها لم تستطع أن تصل إليه وأغلق هاتفه".

واستطرت إحدى محاربات مرض السرطان «جوزي أول ما عرف ساب البيت ومشي»، موضحة أن بعد شفائها ظهر زوجها وقرر أن يعيش معها ولكنها رفضت.

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