خمس لقطات مبهجة توجت ليلتنا.. الأهلي يحتفل بالفوز على طنطا

واصل النادي الأهلي احتفاله بـ الفوز أمام طنطا مساء أمس، الأربعاء، بخماسية نظيفة باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





ونشر الأهلي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لـ أبرز لقطات طريفة ومبهجة خلال المباراة.





وكانت أبرز اللقطات هي احتفال محمود عبدالمنعم كهربا بـ هدفه في مرمى طنطا ولقطة أخرى لاحتفال أحمد الشيخ بالهدف الاول.





وعلقت الصفحة "خمس لقطات مبهجة توجت ليلتنا 😍 ... أيهم كانت الأبرز بالنسبة لك #يلا_يا_أهلي".





انتهت أحداث مباراة الأهلي وطنطا، بفوز الأهلي بخماسية من الأهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





حصل أحمد الشيخ على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد توغله داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع طنطا.





ومن بعدها اقتنص كهربا فرصة من بين مدافعي طنطا في الدقيقة 79 من عمر المباراة وسجل الهدف الثاني للاهلي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.





وبعدها بدقيقة واحدة سجل أحمد الشيخ هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق صاروخية لم يستطع علي فرج حارس مرمى طنطا أن يفعل أمامها شيئا سوى مشاهدتها.





وصنع كهربا الهدف الرابع للأهلي من تمريرة مميزة، لمروان محسن البديل لجونيور آجاي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.





وفي نفس الدقيقة سجل كهربا الهدف الثاني له والخامس للأهلي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.



