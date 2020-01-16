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محافظات

أمطار غزيرة تضرب مدينة براني في مطروح .. شاهد

الخميس 16/يناير/2020 - 10:43 ص
أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب مدينة برانى
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ايمن محمود
تشهد مدن غرب مصر براني والسلوم والنجيلة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة مع تكاثف السحب.

ويطلق قاطني تلك المدن عليها أمطار الخير، ففي الوقت التي يعاني أبناء المحافظات الأخرى بسبب مياه الأمطار تجد أن أهالي مطروح خاصة قاطني المناطق الصحراوية تظهر علي وجوههم السعادة فور نزول الأمطار.

ويرجع ذلك أن الأمطار تمثل الأمل وشريان الحياة الحقيقي عند بدو مطروح قاطني المناطق الصحراوية وهي بديل لمياه النيل لتعدد أغراض استخدامها سواء في الشرب أو الزراعة أو تربية الثروة الحيوانية من خلال الرعي.

ويقوم الاهالي بتخزين مياه الأمطار داخل ابار نظرا لجودتها ونقائها فيفضل البدوى الشرب من مياه الابار عن مياه نهر النيل.. لاعتقاده بأن نظافة الآبار تفوق مياه النيل وقيامهم بعمليات النظافة بأنفسهم وتملأ الآبار عن طريق مياه الأمطار فيعيشون عليها طوال العام.

ونطرًا لأهمية مياه الأمطار تقوم الدولة باقامة خزانات للاستفادة من هذه الأمطار والسدود لتجميع مياه الأمطار بها مع قيام مديرية الزراعة بتوفير آلات لحصاد الزراعات الصحراوية .

كما ان الرومان قديما كانوا يستغلون الامطار ببناء الآبار لحفظ ماء المطر واستخدامه كما يقوم البدو بحفر الآبار بأنفسهم خاصة ان بناء البئر له أصول لابد من اتباعها لكى يضمن البدوى سلامة المياه وخاصة انه يحتفظ بها من العام الى العام ويظل يشرب منها هو وأسرته ويستخدمها للزراعة الى ان يتساقط المطر مرة أخرى فى العام الجديد.
أمطار غزيرة تضرب مدينة براني في مطروح .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مدينة براني في مطروح .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مدينة براني في مطروح .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مدينة براني في مطروح .. شاهد
أمطار غزيرة تضرب مدينة براني في مطروح .. شاهد
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