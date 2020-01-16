حملات تموينية مفاجئة وتحرير 1692 محضرا في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تحرير 1692 محضرا خلال حملات اليوم الواحد المفاجئة التي يتم شنها على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع والمحال التجارية المختلفة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.





وأكد اللواء عصام سعد التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية لتنفيذ حملات مفاجئة لضبط الأسواق والتأكد من ‏صلاحية وسلامة المنتجات المباعة للمواطنين وتوافرها بكميات كافية، فضلا عن ضبط السلع المجهولة المصدر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار خطة المحافظة لحماية المواطنين ضد أى تلاعب والحفاظ على الصحة والسلامة العامة وإيصال الدعم لمستحقيه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.



وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تم تنظيمها بالاشتراك بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الصحة والتموين والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين وتحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة، واستهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمنشآت العامة ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والنجوع بـ 13 مركزا وحيا.وأوضح المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد والمشرف العام على الحملات، أن حملة اليوم الواحد تمت بمشاركة محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين ومسئولي الصحة والبيئة والطب البيطري والوحدات المحلية، وتمكنت من تحرير 682 محضرا تموينيا و190 محضر صحة و135 محضر بيئة و415 محضر إشغالات و205 محضر نظافة، فضلًا عن تحرير 65 محضرا متنوعا.وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتًا إلى استمرار الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الخارجين عن القانون ورفع جميع الإشغالات من الشوارع والتفتيش والمتابعة على جميع القطاعات الخدمية والتنفيذية لتحسين أداء هذه القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط.