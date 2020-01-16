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مرأة

بـ الدانتيل المكشوف.. إنجى المقدم بإطلالة جديدة.. شاهد

الخميس 16/يناير/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة إنجى المقدم، صورا لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة جديدة.


وظهرت الفنانة إنجى المقدم بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا باللون الفوشيا، قصير فوق الركبة ومكشوف من الصدر بالقماش الدانتيل باللون الأسود يأخذ شكل الفيونكة، وانتعلت حذاءً باللون الأسود، وهو ما تماشى مع إطلالتها.

وتركت إنجى شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال ملامحها، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق الذى أبرز جمال أنوثتها.

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