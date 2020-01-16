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اقتصاد

البورصة والصكوك أولها.. المالية تبحث زيادة الإيرادات بدون طرح سندات دولارية

الخميس 16/يناير/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أرجعت وزارة المالية، أسباب عدم لجوئها لطرح سندات دولارية خلال العام المالي الجاري؛ إلي توجهها لتنويع مصادر التمويل بالموازنة العامة بعد نجاحها في طرح أول سند دولي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة 40 عاما نصف مليون دولار من إجمالي 2 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الميلادي الماضي من إجمالي 7 مليارات دولار كانت مستهدفة خلال العام المالي الجاري.

كشف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه؛ عن أن الوزارة تسعى لتقليص فاتورة الدين والتي وصلت لـ4.3 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 3.7 تريليون جنيه في العام السابق له؛ إذ نجحت الحكومة في تقلص فاتورة الدين من 108% من الناتج المحلي الإجمالي لـ92% في العام المالي الماضي.

تستهدف الوزارة لتعويض مستهدفاتها من السندات الدولارية؛ توفير ما يقرب من 10 مليارات جنيه جراء استكمال برنامج الطروحات الحكومية بالإضافة للاستعانة بطروحات الصكوك بعد حسم القانون؛ وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية لـ"صدي البلد" في وقت سابق.

وتسعى وزارة المالية للاستعانة بتجربتها فى طرح سندات الساموراي والباندا بعوائد طويلة الأجل خلال الفترات القادمة، بخلاف السندات الخضراء، وتطوير منظومة الضرائب لزيادة الإيرادات العامة للموازنة.
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