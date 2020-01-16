محافظ الغربية: نستهدف تطوير القرى المنتجة لتحويلها إلى نموذجية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إنه يجرى العمل على النهوض بالقرى ذات السمة الإنتاجية بالمحافظة لتحويلها إلى قرى نموذجية منتجة من خلال تطوير البنية التحتية بها وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج.



جاء ذلك خلال جولته بقرية الفرستق ببسيون وزيارة مصانع إنتاج البويات والخزف والإنترلوك والتحف ، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والنائب سامح حبيب عضو مجلس النواب حيث تقوم هذه المصانع بتسويق منتجاتها في السوق المحلية والخارجية.



وخلال الجولة؛ أشاد محافظ الغربية بمستوى المنتجات والتي تتميز بالحرفية العالية ، موجها رئيس مدينة بسيون بسرعة إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بأصحاب المصانع وعمل تقرير مفصل عن كافة احتياجات القرية.



كما تابع محافظ الغربية جولته بتفقد ملعب مركز شباب القرية الجاري تنجيله وتجهيزه.