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مرأة

لـ مرضى السرطان.. 4 أطعمة يجب تناولها أثناء العلاج الكيميائي

الخميس 16/يناير/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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آلاء حسن
العلاج الكيميائي هو علاج شائع للسرطان يستخدم دواء أو أكثر لمكافحة الخلايا السرطانية في الجسم، وتكون أعراضه جفاف الفم، وتغيرات الذوق، والغثيان، والتعب، يمكن أن تجعل الأكل يبدو كأنه عمل روتيني.

ووفقًا healthline، هناك أطعمة أثناء العلاج الكيميائي:

- الشوفان
يوفر الشوفان العديد من العناصر الغذائية وهو مستساغ إذا كنت تعاني من أعراض كيماوية مثل جفاف الفم وتقرحات الفم والغثيان، يمكن للألياف أن تساعد أيضًا في الحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة.

- الأفوكادو
يمكن أن تبقيك ممتلئًا ويوفر السعرات الحرارية اللازمة عندما تكون شهيتك منخفضة.

- البيض
البيض قد يخفف من التعب لانه مزيج من البروتين والدهون بالإضافة إلى ذلك من السهل تناولها إذا كنت تعاني من تقرحات الفم.

- اللوز
يحتوي اللوز بعدد كبير من العناصر الغذائية ، بما في ذلك المنغنيز والنحاس ، ويقدم وجبة خفيفة مثالية.
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