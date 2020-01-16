على غرار أندرويد.. جوجل تحول هواتف آيفون إلى مفتاح أمان.. تفاصيل

أطلقت شركة جوجل "Google"، مؤخرا تحديثًا لتطبيقها المسمى Smart Lock لنظام التشغيل iOS، والذي يأتي بميزة تجعل هاتف آيفون يحل محل مفتاح الأمان الفعلي، وبذلك أصبح بإمكان المستخدمين الآن استخدام معظم أجهزة هواتف آيفون الحديثة كمفتاح أمان لتطبيقات جوجل.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يأتي ذلك بعد أن أعلنت عملاقة البحث في العام الماضي أنه يمكن استخدام جميع أجهزة أندرويد العاملة بواسطة Android 7 أو أحدث كجهاز مصادقة ثنائية لتسجيل الدخول إلى خدمات جيميل وجوجل درايف وخدمات جوجل الأخرى.



ويعد التطبيق شكل من أشكال ميزة المصادقة الثنائية (2FA)، والذي هو عندما تستخدم أكثر من مجرد كلمة مرور لتسجيل الدخول إلى حساب عبر الرسائل القصيرة، وتعتبر هذه الطريقة تعتبر غير آمنة على نطاق واسع، ويوصى باختيار بدائل أكثر أمانًا مثل مفاتيح الأمان المادي التي يجري توصيلها بالهاتف أو الحاسب للتحقق من تسجيل الدخول إلى الخدمات.



وتوفر المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان تتجاوز اسم المستخدم وكلمة المرور، ويعني ذلك أنه بالإمكان التأكد من أنك صاحب الحساب عند تسجيل الدخول إلى خدمات جوجل من خلال هاتف آيفون دون استخدام المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة.



وتشبه العملية الجديدة وظائف Google Prompt الحالية، لكن الفارق الرئيسي هو أن تطبيق Smart Lock يعمل عبر البلوتوث، بدلًا من الاتصال عبر الإنترنت، وهذا يعني أن الهاتف يجب أن يكون قريب نسبي من الحاسب المحمول حتى تعمل المصادقة، مما يوفر طبقة أمان أخرى، ومع ذلك، فإن التطبيق نفسه لا يطلب أي مصادقة بيومترية.



وإليك كيفية تشغيل الميزة الجديدة وفقا لما ذكرته شبكة "cnbc":



1. أولًا قم بتثبيت تطبيق "Smart Lock"، من متجر تطبيقات آبل "App Store".

2. قم بالتأكيد أنك تريد استخدام هاتف آيفون iPhone الخاص بك كمفتاح أمان.

3. الآن عند تسجيل الدخول إلى تطبيقات جوجل، ستحتاج إلى تأكيد تسجيل الدخول عبر جهاز آيفون iPhone الخاص بك.