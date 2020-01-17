رسميا أوبو تعلن عن أحدث هواتف سلسلة Oppo F.. المواصفات والسعر

أقرأ أيضاً

كشفت شركة أوبو "Oppo"، النقاب عن أحدث هواتف سلسلة أوبو إف Oppo F، المسمي أوبو إف 15 Oppo F15، وهو شبيه بهاتف أوبو أي 91 Oppo A91، الذي تم إطلاقه في الصين الشهر الماضي، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.ويتميز هاتف "إف15" الجديد، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل، بالإضافة إلى حساس بصمة الإصبع مدمج تحت الشاشة، كما أنها تأتي مع نتوء يحتوي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، وهي محمية بزجاج من نوع Gorilla Glass 5.ويأتي الهاتف بـ 4 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل لكاميرا التصوير فائقة السرعة التي يمكنها أيضًا التقاط صور قريبة من مسافة 3 – 8 سنتيمترات، أما الكاميرتان الثالثة والرابعة فهما بدقة 2 ميجابكسل.ويحتوي هاتف إف15 معالجا ثماني النوى من نوع MediaTek Helio P70، وذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت يمكن توسعتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، وهي تدعم ميزة الشحن السريع باستطاعة 20 واط VOOC 3.0، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1 القائمة على نظام التشغيل Android 9 Pie.وسيتوفر هاتف Oppo F15 بسعر يعادل 282 دولار أمريكي، وهو متاح للطلب المسبق في الهند من خلال Amazon India و Flipkart، هذا وسيتوفر الهاتف باللونين الأبيض، والأسود، ومن المقرر أن يبدأ شحنه اعتبارًا من 24 يناير الجاري.