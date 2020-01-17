لتسجيل المكالمات.. ميزة جديدة تضيفها جوجل لتطبيقها Phone

تعمل شركة جوجل "Google" الأمريكية، حاليًا على إضافة خيار جديد لتسجيل المكالمات افتراضيًا للتطبيق التابع لها "Phone"، على الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وفقا لما ذكره موقع "xda-developers" التقني.





سمحت لنا خدمة فحص المكالمات من شركة جوجل بتسجيل المكالمات، لكن الكثير من المستخدمين طالبوا الشركة بحل أصلي “افتراضيًا” يسمح لهم بحفظ أي محادثة هاتفية، ويبدو أن جوجل قد سمعت النداء، حيث تعمل الشركة حاليًا على تقديم هذه الوظيفة في تطبيقها الهاتف “Phone” على أندرويد.





وقد تم اكتشاف هذه الميزة من قبل مطوري XDA، والتي طرحت في نسخة التطبيق التجريبية والتي تحمل إصدار رقم (43.0.289191107)، ووجدوا أن جوجل قد أضافت بالفعل تصميما جديدا ورمزا والمزيد من الأصول المتعلقة بتسجيل المكالمات في تطبيق "Phone"، كما وتشير بعض الأكواد أيضا إلى زر اتصال جديد يتيح لك البدء في حفظ المكالمة بسرعة لبدء تسجيل جديد.





وستكون هذه الميزة إضافة مرحب بها جدا، خاصة وأن جوجل لم تعد تسمح بتطبيقات تسجيل المكالمات من جهات خارجية، ويمكننا أن نفترض أن هذه الوظيفة لن يتم تنشيطها في كل مكان في جميع أنحاء العالم، كون أن العديد من الحكومات تحظر أو تمنع تسجيل المكالمات، كالولايات المتحدة الأمريكية.





ويعد تسجيل الصوت من مكالمة هاتفية ميزة كانت ممكنة سابقًا في بعض إصدارات هواتف أندرويد قبل Android 9 Pie، وقد أغلقت جوجل الخيارات البديلة التي استخدمها المطورون لتمكين تسجيل الصوت في المكالمات الهاتفية.





وفي الماضي، كانت ميزة تسجيلات المكالمات متوفرة في تطبيق Google Phone إلى نظام Android 6 Marshmallow. ومنذ ذلك الحين، تطلبت هذه الميزة حلولًا تم إيقافها لاحقًا من قبل شركة جوجل مع وصول نظام Android 9 Pie.



