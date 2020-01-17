كيفية تفعيل ميزة قفل بصمة الإصبع WhatsApp على هاتفك الذكي

يعتبر تطبيق واتساب "WhatsApp" أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا على مستوى العالم، وتدعم خدمة التراسل العديد من ميزات الخصوصية لمستخدميها، والتي من أبرزها ميزة الأمان البومترية قفل بصمة الإصبع "fingerprint lock" على هواتف أندرويد، وإلى جانب ميزتي الأمان على هواتف آيفون القفل عن طريق التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID، حيث تمنح المستخدم طريقة أكثر أمانا للحفاظ على خصوصيته وبياناته على المنصة.





وأذا كنت ترغب في تأمين تطبيق المراسلة واتساب على هاتفك، وحماية بياناتك ومعلوماتك الشخصية الحساسة سواء عن العائلة أو الأصدقاء، فإليك كيفية تأمين واتساب ببصمة الإصبع على نظامي أندرويد وiOS، وفقا لما ذكرته صحيفة "hindustan times".





أولا: تفعيل الميزة على هواتف أندرويد Android:





1. افتح تطبيق واتساب "WhatsApp" على هاتفك أندرويد.

2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية (⋮) أعلى يمين الشاشة من واجهة التطبيق، ثم اضغط على خيار الإعدادات "Settings".

3. اضغط على خيار الحساب "Account".

4. ثم اضغط على خيار الخصوصية "Privacy".

5. مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار القفل ببصمة الإصبع "Fingerprint Lock"، واضغط عليه.

6. ستحتاج إلى لمس مستشعر البصمة الموجود بهاتفك للتحقق من بصمة إصبعك.

7. بمجرد تأكيد بصمة إصبعك ستفعل ميزة التأمين وسيظهر لك 3 خيارات لقفل التطبيق تلقائيا وهي: فورًا "immediately"، أو بعد دقيقة "After 1 minute"، أو بعد 30 دقيقة "After 30 minute".





ثانيا: تفعيل الميزة على هواتف آيفون:





1. افتح تطبيق واتساب "WhatsApp" على هاتفك آيفون.

2. اضغط قائمة الإعدادات "Settings".

3. ثم اضغط على خيار الحساب "AcCount".

4. اضغط على خيار الخصوصية "Privacy".