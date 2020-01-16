AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 19 من مرتزقة أردوغان في ليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 19 مرتزقا سوريا في ليبيا، كانت أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا أرسلت 3250 مرتزقا من سوريا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، قُتل منهم 19.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أكد مقتل 3 عناصر من مرتزقة أردوغان في المعارك الدائرة في ليبيا، ليصل بذلك إجمالي أعداد القتلى في معارك ليبيا إلى 14 شخصا.

وقال رامي عبد الرحمن، في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية، إنه بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المقاتلين ينتمون إلى فصيل "الحمزات"، فيما وردت معلومات عن قتلى آخرين، وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مقاتلا من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات"؛ بحسب "أخبار ليبيا".

وأوضح أن "الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية"، مؤكدا خروج "دفعة جديدة من المقاتلين المرتزقة إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا".

وأضاف رامي عبد الرحمن أن المرصد السوري رصد في 10 يناير وصول "جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا عبر صناديق خشبية"، حيث رصد مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 3 عناصر من لواء المعتصم و3 عناصر من السلطان مراد، بالإضافة إلى مقاتل من فرقة المعتصم الموالية لتركيا وأوضح أن المرصد علم أن تركيا وعدت ذوي القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى.

وأشار إلى أن المرصد رصد "ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

براتب 2000 دولار.. فصائل سورية موالية لتركيا تجند عناصر للقتال في ليبيا

بعد تصعيد السراج وأردوغان.. مليشيات سورية موالية لتركيا تفتح مراكز لإيواء إرهابيي ليبيا

المرصد السوري: تم نقل 300 مقاتل لـ ليبيا برواتب شهرية تصل لـ 5000 دولار

مرصد الإفتاء يحذر من نقل تركيا إرهابيين لـ ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس

أردوغان يرسل 1000 مرتزق سوري إلى ليبيا

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الليبي

ترشيحاتنا

النائب العام يحيل مرتكب واقعة كفر الدوار إلى محاكمة جنائية عاجلة

صدى البلد فى منزل الفنانة ماجدة الصباحى بعد وفاتها.. فيديو وصور

بالأسود القطيفة.. أصالة بإطلالة أنيقة بـ ليالي القصيم

مقتل 19 من مرتزقة أردوغان في ليبيا

عاجل.. الخارجية تستدعي القائم بالأعمال التركي بسبب تصريحات أنقرة

أليو بادجي يصل إلى القاهرة.. ويجري الكشف الطبي غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة

بنطلون جلد أحمر.. نجوى كرم تبهر المتابعين بإطلالة شبابية

أم أمريكية مهملة تتسبب في وفاة طفلها الرضيع غرقًا.. تركته لتدخين سيجارة