مقتل 19 من مرتزقة أردوغان في ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 19 مرتزقا سوريا في ليبيا، كانت أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا أرسلت 3250 مرتزقا من سوريا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، قُتل منهم 19.



وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أكد مقتل 3 عناصر من مرتزقة أردوغان في المعارك الدائرة في ليبيا، ليصل بذلك إجمالي أعداد القتلى في معارك ليبيا إلى 14 شخصا.



وقال رامي عبد الرحمن، في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية، إنه بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المقاتلين ينتمون إلى فصيل "الحمزات"، فيما وردت معلومات عن قتلى آخرين، وبذلك يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 14 مقاتلا من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات"؛ بحسب "أخبار ليبيا".



وأوضح أن "الفصائل الموالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية"، مؤكدا خروج "دفعة جديدة من المقاتلين المرتزقة إلى تركيا ويقدر عددهم بنحو 100 مقاتل، استعدادا لنقلهم إلى ليبيا قريبا".



وأضاف رامي عبد الرحمن أن المرصد السوري رصد في 10 يناير وصول "جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا عبر صناديق خشبية"، حيث رصد مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، بعد مقتل 3 عناصر من لواء المعتصم و3 عناصر من السلطان مراد، بالإضافة إلى مقاتل من فرقة المعتصم الموالية لتركيا وأوضح أن المرصد علم أن تركيا وعدت ذوي القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، بالإضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى.



وأشار إلى أن المرصد رصد "ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات".

