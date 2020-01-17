أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 تتراجع اليوم في مصر

اعلن وكيل نيسان في مصر عن اجراء تخفيضات في أسعار موديلات نيسان سنترا المجمعة محليًا في مصر ، وتشمل التخفيضات الجديدة الفئات الأعلى التي طرحت مؤخرًا في مصر من سنترا ، وتتبع تخفيضات سابقة قدمتها الشركة في أسعار الفئات العادية من السيارة nissan sentra 2020 ، وجاءت التخفيضات لتشمل فئة سنترا بريميوم SV المتاحة في السوق المصري في الوقت الحالي.





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