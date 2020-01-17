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سيارات

أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 تتراجع اليوم في مصر

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:01 ص
نيسان سنترا
نيسان سنترا
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اشرف عطية
اعلن وكيل نيسان في مصر عن اجراء تخفيضات في أسعار موديلات نيسان سنترا المجمعة محليًا في مصر ، وتشمل التخفيضات الجديدة الفئات الأعلى التي طرحت مؤخرًا في مصر من سنترا ، وتتبع تخفيضات سابقة قدمتها الشركة في أسعار الفئات العادية من السيارة nissan sentra 2020 ، وجاءت التخفيضات لتشمل فئة سنترا بريميوم SV المتاحة في السوق المصري في الوقت الحالي. 

nissan sentra 2020

وجاء التخفيض ليهبط سعر السيارة nissan sentra 2020 من 328 ألف جنيه إلى 311 ألف جنيه، بينما كان التخفيض سابقًا قد طال النسخ التقليدية من نيسان سنترا التي بات سعرها 272 ألف جنيه لأول فئة بدلًا من 289 ألف جنيه وبالنسبة للفئة الثانية انخفض سعرها من 307 آلاف جنيه إلى 290 ألف جنيه.
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