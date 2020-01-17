طقس سيئ يضرب مطروح وزيادة في سرعة الرياح

تشهد محافظة مطروح، صباح اليوم الجمعة ، طقس سيئ وزيادة في سرعة الرياح و تساقطت أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة .



كما انخفضت درجة الحرارة بصورة كبيرة على جميع أنحاء المحافظة مع ارتفاع أمواج البحر بشكل ملحوظ.



وتسببت الأمطار في تجمع كميات كبيرة من المياه بالشوارع خاصة بمدن براني والنجيلة والسلوم، ما دفع سيارات مجالس المدن للخروج فورا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط بالشوارع.



واستقبل بدو مطروح الأمطار بحالة من الفرحة لملء آبارهم التي يعتمدون عليها في الشرب والزراعة.