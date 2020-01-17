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أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يركب دراجة لمعالجة المياه في بانكوك.. لهذا السبب

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشر الحساب الرسمي للأمم المتحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة للأمين العام، أنطونيو جوتيريس، وهو يركب دراجة لمعالجة المياه خلال زيارته لتايلند.

وقال الحساب تعليقًا على الصورة: "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يركب دراجة لمعالجة المياه ولتوفير كمية أكبر من الأوكسجين في بركة قريبة في مشروع لتخفيف تغير المناخ في حديقة سينتيناري الجديدة خلال زيارة قام بها إلى بانكوك. وقد تم تصميم الحديقة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ".

ومعالجة المياه، مصطلح لوصف العمليات التي تتم لجعل المياه بعد معالجتها صالحة لغرض معين. يتضمن هذا استخدامها كمياه للشرب، وكذلك في المجالات الصناعية، الطبية، والاستخدامات الأخرى. بشكل عام الغرض الرئيسي من معالجة المياه هو إزالة أو تقليل أي عوالق أو ملوثات حتى تصبح هذه المياه مناسبة للغرض المستخدمة فيه.

وتختلف عمليات المعالجة بحسب الغرض من استخدام المياه فمثلا مياه الشرب تركز كثير على تنقية المياه من الشوائب, المواد العالقة، وإعادة ضبط كمية الأملاح المعدنية، أو إجمالي المواد المذابة.
الأمين العام للأمم المتحدة يركب دراجة لمعالجة المياه في بانكوك.. لهذا السبب
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