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رياضة

زيدان: الجمهور انتظر وجود صلاح بحفل الأفضل إفريقيا.. ولا أستبعد ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة..فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:48 ص
محمد زيدان
محمد زيدان
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محمد رشاد
عبر محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن رأيه في عدم حضور محمد صلاح لحفل أفضل لاعب في إفريقيا، وأيضا رأيه في حسام البدري مدرب الفراعنة الحالي.

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "الفترة الماضية الدوري المصري عاد بقوة ويسير بشكل منتظم وهناك مواهب أصبحت تخرج للاحتراف وأصبح هناك قوة في البطولة المحلية".

وأضاف: "حسام البدري أتمنى له التوفيق مع منتخب مصر هو مدرب كبير وحقق انجازات وبطولات كبيرة مع الأهلي وله اسمه وثقله، صعب تقييمه حاليًا، كل هدفنا منتخب مصر في الفترة الحالية والمسئولية ليست صغيرة ويجب أن يكون هناك دعم للمنتخب".

وأكمل: "الجيل الحالي عليه عبء كبير جدًا كل ما نرى هذا الجيل يتم مقارنة بالجيل الذهبي، الجيل الحالي لديه خامة جيدة جدًا وفي حاجة إلى الدعم، محمد صلاح بقوته في الدوري الإنجليزي وتواجده بشكل قوي جدًا في الكرة العالمية، يعطي ثقل لمنتخب مصر ويشكل خطورة".

وأضاف: "كل المنتخبات تعمل حساب لمحمد صلاح أثناء تواجده مع المنتخب الوطني ولا ينفع صلاح أن يكون بمفرده، من الممكن أن أترشح في يوم من الأيام لانتخابات اتحاد الكرة ولا استبعد هذا".

وعن محمد صلاح وعدم حضوره حفل أفضل لاعب في إفريقيا؟، أجاب: "نحن كمصريين وشعب نحب التدخل وشعب عاطفي، والناس تمنيت أن يتواجد محمد صلاح في الحفل حتى إذا لم يكن سيحقق اللقب، ومساندة ماني كما حدث من قبل".

وأشار: "محمد صلاح من الممكن أن يكون في حاجة لراحة نفسية، والضغوط عليه كبيرة أثناء وجوده في أي مكان، وإذا كنت محله من الممكن أن أخذ نفس القرار بعدم حضور الحفل".

وصرح:"رونالدو لم يذهب لحفل البالون دور، وصلاح يعلم أنه لو تواجد في الحفل سيكون مضغوط، وسيحضر إذا علم بفوزه بالجائزة، كنت مع محمد صلاح في الفندق قبل سفرهم لكأس العالم، وحدث معه ما لم يحدث أثناء جيلي ورغم تواجد أسماء كبيرة ولكن ما حدث معه مختلف، والناس لا ترحمه وتجعله يتحرك بسهولة".
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