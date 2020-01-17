محمد زيدان: يورجن كلوب رفض انضمامي لمنتخب مصر 2006.. والأهلي فاوضني.. فيديو

كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر الأسبق، عن سبب غيابه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2006، موضحًا حقيقة مفاوضاته مع الأهلي.



وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "يورجن كلوب رفض انضمامي لمنتخب مصر في 2006 لأننا كنا ننافس على الهبوط وكنت منضم لفريق ماينز الألماني منذ فترة بسيطة ، عندما فاز منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2006 ندمت بسبب عدم وجودي معهم في هذا التوقيت".



وأضاف: "عدلي القيعي كان يتفاوض معي بشكل قوي أن أعود لمصر وانضم للأهلي وكنت في عز تألقي في الدوري الألماني ، إلا أنني كنت رافضا العودة لمصر وأريد الاستمرار في الاحتراف عام 2008 وأيضًا كان هناك مفاوضات في السعودية".



وأكمل زيدان: "سمير زاهر رحمه الله أثناء البطولة كان يجلس معي ويقول لي أنت الذي ستجعلنا نفوز بالبطولة، سونج عشقي الصراحة وموقفي معه في نهائي كأس أمم إفريقيا أحلى وأهم هدف وهو جزء من حياتي".



وقال: "عندما نتقابل يقول لي الله يسامحك وهو مدافع كبير ومن أفضل المدافعين الكبار في تاريخ الكرة الإفريقية".