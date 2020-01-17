بوفون: لا أريد أن أكون قدوة لأحد

أعرب الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، عن سعادته بمعادلة رقم باولو مالديني، نجم ميلان السابق، بخوض 647 مباراة في الدوري الإيطالي.



وقال بوفون في تصريحات نشرها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "هذا هو الرضا الذي يجعلني فخورًا، من الصواب أن أكون فخورًا ، الحياة مصنوعة من التضحية والعرق، وأيضًا من الأشياء الجميلة والتافهة ، لا أريد أن أكون قدوة للأطفال والناس، وليس طموحي ولا أشعر بالحاجة إلى تثقيف أي شخص".



وأوضح حارس يوفنتوس: "يود الكثيرون منك أن تتحمل هذه المسؤوليات، لكن تعليم الطفل هو مسؤولية والديه ، يمكن أن أكون غذاءً للفكر، على سبيل المثال، إذا رأت عائلة أن بوفون يصل للمباراة رقم في الدوري الإيطالي، يمكن للأب أن يقول لنجله، انظر بوفون، الشخص الذي كان يعاني في أوقات معينة، وقدرته وتواضعه من أجل التحسن ، أريد أن أكون هذا لأطفالي، لكنني لا أريد أن أضغط عليهم".