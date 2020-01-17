AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بوفون: لا أريد أن أكون قدوة لأحد

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:21 ص
الحارس المخضرم جيانلويجي
الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون
Advertisements
محمد رشاد
أعرب الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، عن سعادته بمعادلة رقم باولو مالديني، نجم ميلان السابق، بخوض 647 مباراة في الدوري الإيطالي.

وقال بوفون في تصريحات نشرها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "هذا هو الرضا الذي يجعلني فخورًا، من الصواب أن أكون فخورًا ، الحياة مصنوعة من التضحية والعرق، وأيضًا من الأشياء الجميلة والتافهة ، لا أريد أن أكون قدوة للأطفال والناس، وليس طموحي ولا أشعر بالحاجة إلى تثقيف أي شخص".

وأوضح حارس يوفنتوس: "يود الكثيرون منك أن تتحمل هذه المسؤوليات، لكن تعليم الطفل هو مسؤولية والديه ، يمكن أن أكون غذاءً للفكر، على سبيل المثال، إذا رأت عائلة أن بوفون يصل للمباراة رقم في الدوري الإيطالي، يمكن للأب أن يقول لنجله، انظر بوفون، الشخص الذي كان يعاني في أوقات معينة، وقدرته وتواضعه من أجل التحسن ، أريد أن أكون هذا لأطفالي، لكنني لا أريد أن أضغط عليهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عرض نفسه عليهم .. ميلان يرفض ضم الننى لضعف مستواه

الأسطورة الحية | بوفون يواصل كتابة التاريخ برقم جديد متفوقًا على توتي وزانتي

صراع ثلاثي أوروبي للتعاقد مع حارس بوكا جونيورز

السلطان في أول مبارياته | إبراهيموفيتش يصنع ويسجل مع ميلان وديًا

ترشيحاتنا

شريف منير زوج ياسمين عبد العزيز في "ونحب تانى ليه"

كل ده ليا لوحدي.. محمود العسيلي يظهر بفيديو لركوب اليخت في شهر العسل .. فيديو وصور

لأول مرة منذ 2012.. خامنئي يؤم بنفسه خطبة الجمعة في طهران

نجوم "عايم في بحر الغدر" في أغنية فيلم "دماغ شيطان"

حبس صاحب شركة لاتهامه بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

برلمانية تعيد تقديم مشروع قانون نقل جثامين المصريين فى الخارج خلال شهر فبراير

AdvertisementS

محمد زيدان: يورجن كلوب أبلغني أنني أفضل من محمد صلاح 100 مرة.. فيديو

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

أخبار الرياضة .. الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف .. الجبلاية تضع الأهلي فى مأزق قبل معركة النجم الساحلي

الخطيب والثعلب ضمن 8 أسماء مصرية فى لجان الكاف الجديدة .. تفاصيل

محمد زيدان: يورجن كلوب رفض انضمامي لمنتخب مصر 2006.. والأهلي فاوضني.. فيديو

محمد زيدان: بدأت رحلة احترافى بالعمل في مطعم بالدنمارك .. فيديو

شاهد..أمير توفيق يحتفل بصفقة الأهلي الجديدة في التجمع الخامس

الكومى يطالب حسام البدرى بتحمل تكاليف سفره للندن: رد جزء من حق البلد عليك .. فيديو

بوفون: لا أريد أن أكون قدوة لأحد

نور الشربينى تتأهل إلى نهائى بطولة الإسكواش بأمريكا

القيعي لجمهور الأهلي: فين تطبيق مقولة "على الحلوة والمرة معاه".. فيديو

بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة مصر المقاصة باستاد الدفاع الجوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنيه لكل 5 دقائق.. مدرسة تلجأ لحيلة غريبة لمنع أولياء الأمور من التأخير على أبنائهم

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد