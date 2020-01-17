أعز اخوات ... شريف منير بصحبة السقا وأحمد حلمى وكريم عبدالعزيز..شاهد

نشر الفنان شريف منير صورة له تجمعه بالفنان أحمد حلمى وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق شريف منير على الصورة قائلا " كنا بقالنا كتييير ماشوفناش اعز اصحاب ..لا..اخوات" .



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :منورين - مشاء الله - عن عظمة الصورة مثلا - ايه الجمال ده .



يذكر ان يقوم النجم شريف منير شخصية زوج النجمة ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى، وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.