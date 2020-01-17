استمرار تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 682

سجّلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 -1-2020 في مصر، تراجعا ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الجمعة 17- 1 – 2020 ، حيث استقرت أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة على تراجع أول أمس الأربعاء، وذلك بحوالي 14 جنيها للجرام عيار 24، و11 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا.





سعر الذهب عيار 21 ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 682 جنيها.





سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة 779 جنيهًا اليوم





سعر الذهب عيار 18 وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 585 جنيها اليوم





سعر الذهب عيار 14 بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 455 جنيها.





سعر الجنيه الذهب بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5,456 جنيه بعد أن كان أمس 5545 جنيها.





سعر أوقية الذهب بلغ سعر أوقية الذهب 24,240 جنيها.





سعر كيلو الذهب بلغ سعر كيلو الذهب 779,429 جنيها.



