لتعزيز الأمن البحري.. فرنسا تنشر قوات خاصة بالجزيرة العربية والخليج

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن نشر وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في شبه الجزيرة العربية والخليج.





وقال ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": على الرغم من حدوث التغيرات في المنطقة فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش الذي لم يعد له وجود إقليمي، لكن تهديده ما زال قائمًا بشكل آخر خفي وأكثر غدرا".





وأضاف: "لقد نشرنا وحدات القوات الخاصة في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير.. ومن خلال المبادرات مع شركائنا الأوروبيين، نعزز الأمن البحري في هذه المنطقة، التي تعد استراتيجية بالنسبة لنا".





وكان ماكرون، أعلن أمس الخميس، إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول لدعم الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.



