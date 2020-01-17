مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 1- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة 17-1-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة السد والدحيل، في نهائي كأس قطر.



ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



كأس خادم الحرمين الشريفين:



العدالة - النصر، الخامسة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.



الدوري الإسباني:



ليجانيس - خيتافي، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



الدوري الألماني:



شالكه - بوروسيا مونشنجلادباخ، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.



نهائي كأس قطر:



الدحيل - السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.