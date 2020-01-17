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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 1- 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:37 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام اليوم، الجمعة 17-1-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة السد والدحيل، في نهائي كأس قطر.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

كأس خادم الحرمين الشريفين:

العدالة - النصر، الخامسة إلا خمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الدوري الإسباني:

ليجانيس - خيتافي، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الألماني:

شالكه - بوروسيا مونشنجلادباخ، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.

نهائي كأس قطر:

الدحيل - السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.
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