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مرأة

حذاء و فرو أحمر .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:05 م
زوجة ماجد المصرى
زوجة ماجد المصرى
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هاجر هانئ
نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصرى صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات.

تألقت زوجة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة أنيقة ومختلفة، حيث ارتدت فستان أسود طويل وذى أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بحزام جلد عريض حول منطقة الخصر مما كشف عن رشاقتها،ونسقت معه جاكيت فرو باللون الأحمر.

وانتعلت زوجة ماجد المصرى حذاء لافتا مرتدية "بوت" طويل باللون الأحمر، فيما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات التى مزجت بين اللون الأحمر و الذهبى.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصرى على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

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