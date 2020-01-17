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أخبار العالم

شاهد.. روحاني يغادر الصلاة وراء خامنئي بشكل مفاجئ

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:02 م
علي خامنئي وحسن روحاني
علي خامنئي وحسن روحاني
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شيماء مصطفى
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يغادر بشكل مفاجئ المسجد فور انتهاء صلاة الجمعة، خلف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأظهر مقطع الفيديو روحاني وهو ينهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على خامنئي الذي أمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات.

وكان المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم، ألقى خطبة الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ 8 أعوام، حيث كان ينتظرها الإيرانيون اليوم والعالم، في الوقت الذي تواجه طهران العديد من الضغوط، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في 3 يناير الجاري، ثم قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، مما أسفر عن مقتل 176 على متنها.

ووجه خامنئي عددًا من الرسائل في خطبة اليوم، لأمريكا ودول أوروبا المشاركين في الاتفاق النووي، كما علق على حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

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