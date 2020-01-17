وزير خارجية اليونان:اتفاق أردوغان ـ السراج باطل وجاهزون لمساعدة ليبيا

صرح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، بأنه حث قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على اتخاذ موقف بناء في مؤتمر برلين الأحد القادم، بما يخدم إنهاء القتال في ليبيا.



وقال دندياس إن اليونان تشجع حفتر على المشاركة "بروح بناءة" في عملية برلين ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستعادة الأمن في ليبيا وإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد والتوافق على بطلان مذكرتي التعاون المبرمتين أواخر نوفمبر بين حكومة الوفاق الليبية، وتركيا.



وشدد وزير الخارجية اليوناني على ضرورة التزام الدول الأوروبية بقرار المجلس الأوروبي الذي رفض الاعتراف بالمذكرتين الموقعتين بين أنقرة وحكومة الوفاق.



وأبدى وزير الخارجية اليوناني استعداد أثينا لمساعدة ليبيا في التحول إلى "دولة ديمقراطية معاصرة مع ضمان حق جميع مواطنيها في التعبير عن إرادتهم لتصبح بذلك جزءا من هيكل الأمن والاستقرار في المنطقة".



وقال دندياس إن اليونان جاهزة لمساعدة ليبيا إما بالانضمام إلى القوات المطلوبة لدعم الهدنة أو بالانضمام إلى القوات الأوروبية التي ستراعي الحظر المفروض على تصدير الأسلحة والمرتزقة الأجانب إلى هذه البلاد.

