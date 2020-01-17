الغنوشي خطر على تونس.. برلمانية مهددة بالاغتيال بعد فضح زعيم الإخوان

قالت النائبة بالبرلمان التونسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، إن تواجد حركة النهضة في الحكم غير قانوني على اعتبار تحصّلها على التأشيرة بشكل مخالف لقانون الأحزاب.



وأضافت في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن الإخوان تحصلوا على التأشيرة عندما كانت الدولة منهارة "بعد سقوط نظام بن علي" ودون أن يقوموا بتسوية أوضاعهم، معتبرة أنهم تمتعوا بعفو تشريعي على المقاس.



كما اتهمت موسى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وزعيم الإخوان بعدم الولاء لتونس وأن ولاءهم للخارج، معتبرة أنهم أداة لمشروع استعماري خارجي، موضحة أن ''زيارة الغنوشي لأردوغان تحمل معها ميثاق حماية جديد بأيد تونسية عن طريق الديمقراطية''، محذرة من أن ''الغنوشي خطر على تونس''.



وتابعت: ''أنا مهددة بالاغتيال'' وتونس في خطر، داعية إلى الإلتفاف حولها وإنقاذها لأن الخطر الإستعماري على الأبواب، كما أكدت تعرضها لمحاولة اعتداء بالعنف داخل البرلمان من قبل أشخاص دخلوا إلى البرلمان بمساعدة النائبين سيف الدين مخلوف وراشد الخياري، وذلك على خلفية موقفها من ملف شهداء الثورة وانسحابها برفقة أعضاء كتلتها من قاعة الجلسة العامة خلال تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء.



وخلال جلسة في البرلمان شنت موسى هجوما حادا على الغنوشي مطالبة بفتح تحقيق عاجل معه، كما اتهمت الغنوشي بأن لحزبه علاقات مشبوهة مع الإخوان عبر العالم، كما اتهمته بأنه ليس محل ثقة على أسرار الدولة ،مشددة على ضرورة سحب الثقة منه.