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أخبار العالم

واشنطن: إيران استغلت الاتفاق النووى للتوسع فى المنطقة

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:25 م
المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي لشئون إيران برايان هوك
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أحمد محرم
قال المبعوث الأمريكي لشئون إيران برايان هوك، إن طهران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل، واستغلته لتنفيذ سياستها التوسعية في المنطقة.

وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق النووي لم يتبق منه ما يستحق الحفاظ عليه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات للضغط على النظام الإيراني.

وقال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.

وأضاف التحالف في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "بينما لم يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم الإيراني على قاعدة الأسد الجوية، فقد عولج العديد من أعراض الارتجاج جراء الانفجار ومازالوا قيد الملاحظة".

والأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لم تقع إصابات أو إصابات طفيفة، سواء أكانت في صفوف القوات الأمريكية أو التحالف الدولي أو متعاقدين، وما إلى ذلك.
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