AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تاجر الموت.. من هو الطرف الخفي في أزمة ليبيا؟

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:33 م
تقرير يكشف عن تزويد
تقرير يكشف عن تزويد ميليشيات في ليبيا بالسلاح
Advertisements
رحيم يسري
كشف تقرير حديث عن تمويل تاجر أسلحة يطلق عليه "تاجر الموت" لميليشيات في ليبيا، حيث قام بتزويد المرتزقة بالعديد من الأسلحة، بينها طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للطائرات، من خلال شركات اسكتلندية تابعة لقوانين المملكة المتحدة البريطانية.

وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن رامي غانم قام بنقل مرتزقة للقتال في ليبيا، كما استخدم شركاءه في اسكتلندا لتوفير التمويل والأسلحة اللازمة للمرتزقة والميليشيات.

وتشير الصحيفة إلى استخدام بعض الأموال لصيانة مقاتلات بريطانية من طراز "ميراج" من أجل استخدامها في الهجوم على الموالين لتنظيم داعش.

وتوضح الصحيفة البريطانية أن السلطات الأمريكية اكتشفت أن "غانم" وهو عربي- أمريكي صفقة لتوفير أسلحة بقيمة 250 مليون دولار للميليشيات المتصارعة في ليبيا.

تشير الصحيفة إلى أنه الشركة الاسكتلندية التي استخدمها "تاجر الموت" سمحت للمالك بالبقاء مجهول الهوية كما أنها لا تدفع أي ضرائب وليس لديها حسابات مسجلة.

وأضافت في تقريرها أن غانم كان يدفع 10 آلاف دولار شهريا للمرتزقة مقابل خدماتهم، ونقلت عن أحد الطيارين قوله إنه حصل على ضعف هذا المبلغ، مشيرة إلى أن ذات الشركة قامت بتمويل ميليشيات تابعة لحزب الله وميليشيات أخرى في العراق.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية أمرت في 2019 بسجن غانم 30 عاما بتهمة بيع صواريخ مضادة للطائرات في الشرق الأوسط، كما تم سجنه بسبب تسهيل وصول الأسلحة إلى مناطق النزاع في عام 2015، حيث يعتقد أنه اعتقل في ذلك العام.

وتشير الصحيفة إلى أنه منذ سقوط نظام القذافي في 2011، أصبح من غير القانوني لأي شركة بريطانية تقديم الدعم العسكري لليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حزب الله سيحارب إسرائيل بهذه الأسلحة الخطيرة| تعرف عليها

بعد تصفية أبو بكر البغدادي.. عناصر داعش يهجرون Telegram ويعودون عبر TamTam

(سانا): العثورعلى كميات من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين بريف حمص

أسلحة تركية في قبضة الشرطة التونسية.. الداخلية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

جون بولتون يظهر في قطر.. ماذا يدور في الخفاء؟

عصابة تقتحم محل مجوهرات بـ رانج روفر وتسرق محتوياته.. والمفاجأة

يقع فيه كثيرون.. رسول الله يحذر من فعل عند النوم في البرد الشديد

رد قوي من سامح شكري على وزير الدفاع التركي بشأن الحدود المصرية الليبية

الكرملين: حفتر يبعث برسالة إلى بوتين.. وهذا مضمونها

الكاف يتحمل التكاليف.. الزمالك يكشف حقيقة خطاب مباراة السوبر الأفريقي بقطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة