الذهب يتراجع 4 جنيهات دفعة واحدة.. وتوقعات بزيادة الإقبال كاستثمار آمن

أدى التوتر "التجاري" بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تارة، والآخر "السياسي" بين أمريكا وإيران تارة أخرى، إلى هبوط أسعار الذهب، حتى أنه أدى إلى خسائر بنحو 4 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت اعيرة الذهب انخفاضا ليصل السعر فى المتوسط إلى 793 مقابل 797 جنيها، الأسبوع قبل الماضي ، وسجل عيار 21 نحو 694 جنيها، وعيار 18 قيمه 595 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بنحو 5558 جنيها.



وقال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ان التوترات بين ايران والولايات المتحدة الامريكيه ادت الى ارتفاع الذهب ، وفور التهدئه العسكرية من جانب ايران بعد ضرب القاعدة العسكرية الامريكيه عاود الذهب للانخفاض.



واضاف فى تصريحات لـ "صدى البلد " إنه من الصعب توقع سعر الذهب خلال الايام المقبلة ، خاصة انه يتأثر بأى قرار عالمي سواء بالانخفاض او بالارتفاع ، الا انه يعتبر الملاذ الامن للاستثمار.



ولفت الى ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى معدلات الاستثمار في الذهب بمصر ومن ثم زيادة الطلب عليه محليا.