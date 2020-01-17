AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

وصفة بـ 5 آلاف جنيه وحقنة سم النحل.. سقوط بائعي الوهم بالشرقية .. المتهمون افتتحوا مركزا طبيا وصيدلية .. ومؤهلاتهم شهادة دبلوم

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد الطحاوي
ضبط مركز طبي غير مرخص عبارة عن عيادتين ومحل تابع لهما بمدينة الزقازيق
أشخاص حاصلون علي مؤهلات متوسطة وينتحلون صفة طبيب وصيدلي
إيهام المرضي بتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف روشته أعشاب "مغشوشة"

في واقعة غريبة ، ضبطت مديرية الصحة بالشرقية مركزا طبيا غير مرخص عبارة عن عيادتين ومحل تابع لهما بمدينة الزقازيق ، يقوم عليهما شابان حاصلان على دبلومات.

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار متابعة المنشآت الطبية المخالفة وإحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن ، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

أضاف "مسعود" بأن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية ، ومباحث التموين بالمحافظة،شنت حملة لمداهمة مركز طبي غير مرخص عبارة عن عيادتين ومحل تابع لهما بمدينة الزقازيق ، يقوم ببيع الوهم للمرضي.

وأشار وكيل وزارة الصحة الي أنه وردت معلومات تفيد أن المركز يدار بواسطة أشخاص حاصلين علي مؤهلات متوسطة، وينتحلون صفة طبيب وصيدلي ، ويقومون بإيهام المرضي بتوقيع الكشف الطبي عليهم ، وصرف روشته أعشاب "مغشوشة" ، وغير مسجلة بوزارة الصحة وذلك من صيدلية خاصة بالمستخلصات العشبية غير المرخصة أسفل العقار بمبالغ طائلة.

وبعد التواصل مع الصيدلي عبر الإنترنت ، وتجاوز كل وصفة خمسة آلاف جنيه ، مع حقن المرضي بحقن مجهولة المصدر يقال انها تحتوي علي سم النحل ومواد مخدرة وكورتيزون، قامت الحملة بإثبات كافة المخالفات، وضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ع٥٩٠٠ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) تمثلت فى أدوية عشبية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ، ويتم تداولها بدون إشراف طبي مما يعرض المرضي للخطر.

كما ضبط كميات من السرنجات والأمبولات المستخدمة مجهولة المصدر وغير مرخصة بوزارة الصحة ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز الشرطة منها محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة ثان الزقازيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 33 ألف قرص دوائي داخل صيدلية مخالفة بالزقازيق

ضبط مصنع للخل المغشوش وآخر لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالقليوبية.. صور

تواصل الحملات التموينية لضبط الأسواق

ضبط 17 ألف قرص دوائي مجهول المصدر وتشميع صيدلية مخالفة بالزقازيق

ضبط ٤٧ ألف قرص دوائي مجهول المصدر بمخزن غير مرخص بالإبراهيمية

مصادرة 1450 عبوة مستلزمات طبية ومحاليل مغشوشة بالصيدليات في المحلة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يقبل اعتذار مدرب فريق السلة بالزمالك

ليس له مثيل في العالم.. تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الرخام بـ جبل الجلالة.. فيديو

كعكة ليبيا.. لماذا تصر قطر على حضور مؤتمر برلين؟

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

أسرة الضحية الثالثة لحادث الكريمات تستلم تصريح دفنها

لغز غامض بعد العثور على جثتين لـ سائحين بالقرب من طائرة محطمة منذ 1973

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة