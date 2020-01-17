وصفة بـ 5 آلاف جنيه وحقنة سم النحل.. سقوط بائعي الوهم بالشرقية .. المتهمون افتتحوا مركزا طبيا وصيدلية .. ومؤهلاتهم شهادة دبلوم

ضبط مركز طبي غير مرخص عبارة عن عيادتين ومحل تابع لهما بمدينة الزقازيق

أشخاص حاصلون علي مؤهلات متوسطة وينتحلون صفة طبيب وصيدلي

إيهام المرضي بتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف روشته أعشاب "مغشوشة"



في واقعة غريبة ، ضبطت مديرية الصحة بالشرقية مركزا طبيا غير مرخص عبارة عن عيادتين ومحل تابع لهما بمدينة الزقازيق ، يقوم عليهما شابان حاصلان على دبلومات.



وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار متابعة المنشآت الطبية المخالفة وإحكام الرقابة علي سوق الدواء لضمان توفير دواء آمن ، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.



أضاف "مسعود" بأن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية ، ومباحث التموين بالمحافظة،شنت حملة لمداهمة مركز طبي غير مرخص عبارة عن عيادتين ومحل تابع لهما بمدينة الزقازيق ، يقوم ببيع الوهم للمرضي.



وأشار وكيل وزارة الصحة الي أنه وردت معلومات تفيد أن المركز يدار بواسطة أشخاص حاصلين علي مؤهلات متوسطة، وينتحلون صفة طبيب وصيدلي ، ويقومون بإيهام المرضي بتوقيع الكشف الطبي عليهم ، وصرف روشته أعشاب "مغشوشة" ، وغير مسجلة بوزارة الصحة وذلك من صيدلية خاصة بالمستخلصات العشبية غير المرخصة أسفل العقار بمبالغ طائلة.



وبعد التواصل مع الصيدلي عبر الإنترنت ، وتجاوز كل وصفة خمسة آلاف جنيه ، مع حقن المرضي بحقن مجهولة المصدر يقال انها تحتوي علي سم النحل ومواد مخدرة وكورتيزون، قامت الحملة بإثبات كافة المخالفات، وضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع ع٥٩٠٠ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) تمثلت فى أدوية عشبية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ، ويتم تداولها بدون إشراف طبي مما يعرض المرضي للخطر.



كما ضبط كميات من السرنجات والأمبولات المستخدمة مجهولة المصدر وغير مرخصة بوزارة الصحة ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بمركز الشرطة منها محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة ثان الزقازيق.