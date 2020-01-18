جامعة عين شمس في اسبوع.. تفاصيل المؤتمر الرابع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل..رئيس قسم علاج الأورام بطب عين شمس: البحث العلمي قاطرة التنمية بالعالم...ألسن عين شمس تواصل أعمال الامتحانات

_ننشر تفاصيل المؤتمر الرابع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس

_رئيس قسم علاج الأورام بطب عين شمس: البحث العلمي قاطرة التنمية في العالم

_وسط انخفاض ملحوظ في حالات الغش.. ألسن عين شمس تواصل أعمال الامتحانات

_تدريب وتوظيف.. بروتوكول تعاون بين ألسن عين شمس وبيردز ترانسليشن









قالت د. مني السباعي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان المؤتمر تم بمشاركة نحو ٣٥٠ طبيبا الي جانب ثلاثة من اهم الخبراء الاجانب في مجال الموجات الصوتية التشخيصية للجهاز العصبي الحركي،كما يتضمن ٥ ورش عمل عن الموجات الصوتية التشخيصية للجهاز العضلي الحركي، الحقن المفصلي، ورسم الأعصاب والعضلات؛ الي جانب ورشة عمل عن التنبيه المغناطيسي للمخ بواسطة خبير ياباني كوسيلة من وسائل التأهيل.





كما أضافت رئيس القسم والمؤتمر ان الأمراض الروماتزمية وذوي الإعاقة البدنية من أهم المشاكل التي تهم المجتمع، مشيرة إلى ان المؤتمر يهدف الي القاء الضوء ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المرضي الذين يعانون من الأمراض الروماتزمية المختلفة وذوي الإعاقة البدنية، عن طريق عرض احدث ما وصل إليه العلم في مجالات الروماتزم والتأهيل من خلال المناقشات، المحاضرات والبوسترات.





واضافت السباعي خلال تصريحاتها ان سوف يتم توسعات بمركز التأهيل التابع للقسم حسبما قال د. محمود المتيني رئيس الجامعة وأشادته بالدور الفعال الذي يقوم به قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب، مشددا علي أهميته، كما أعلن سيادته عن فتح حساب للتبرع بتوسعات مركز للتأهيل التابع للقسم.





وأشارت السباعي الى ان القسم يحتوي علي وحدة لرسم العضلات وتوصيل الأعصاب وكذلك وحدة للموجات الصوتية الخاصة بالمفاصل والجهاز الحركى وحدة خاصة بهشاشة العظام وحدة لتأهيل مرضى السمنة ويقوم القسم فى وضع خطة لعمل وحدات خاصة لعلاج المسنين و الآطفال الذين يعانون من الامراض الروماتيزمية وكذلك الطب الرياضى.





وقد افتتح مؤخرا الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الرابع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل والذي ينظمه قسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس .





وذلك بحضور ا.د اسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث واللواء الدكتور رضا عوض استاذ الطب الطبيعى والروماتيزم والتاهيل كلية طب الأزهر ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطب الطبيعى والتأهيل واللواء الدكتور إيهاب عبد العزيز مستشار الروماتيزم والتأهيل بالقوات المسلحة ومدير مركز الطب التاهلي بالحمليه ود. محمود الطيب ناصر أستاذ الطب الطبيعى ورئيس جامعة حلوان الأسبق ونائب رئيس جامعة عين شمس الاسبق ولفيف من اساتذة الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بالجامعات المصرية من أعضاء هيئة التدريس.





اكد الدكتور إيهاب مصطفى رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة عين شمس ان مركز(MASRI) للابحاث التطبيقة في كل المجالات ولكنه يهتم بشكل اكبر في مجال علاج الاورام الهدف منه تنشيط البحث العلمي لانه قاطرة التنيمة في العالم كله كلما ازدادت جودة البحث العلمي كلما ارتقي العلم وايضا ارتقي المستوي الصحي للمواطن وهذا هو الهدف الأساسي لاي دولة .





وأضاف مصطفي في الواقع، تغيرت الخريطة العلمية للأورام والطب بشكل ملحوظ منذ إدخال العلاج المناعي فقد أظهر العلاج المناعي أنه فعال للغاية في مجال علاج أمراض مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وسرطان الكبد والعديد من أنواع السرطان الأخرى.





كما تم تقدم كبير أيضا في مجال الجمع بين العلاج الكيميائي والعلاج المناعي وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج أكثر إيجابية.





وأضاف مصطفي توجد طفرة هائلة حدثت بالنسبة لعلاج الأورام في الفترة الأخيرة وخاصة ما بعد الجراحة وبعد ذلك يتم العلاج بالكيماوي والعلاج الإشعاعي وكان في الفترة الماضية كان العلاج الكيماوي كان ذا سمعة سيئة حدث بعد ذلك طفرة في العلاج الكيماوي بظهور العلاج الموجه والعلاج الجييني مما ادي الي طفرة جدية وينعكس انعكاسا شديد علي صحة المواطن وصحة مرضي السرطان وخاصة في الفترة الماضية قائلا " كان بيقي فيه لحظة من اللحظات لايوجد علاج له لان المريض استنفذ كل خطوط العلاج "





افتتحت جامعة عين شمس مركز أبحاث طب عين شمس MASRI بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، د أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، د. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة، ا.د. أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، ا. د أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، ا. د هشام الغزالي مدير المركز الأبحاث، ا. د منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلي عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، ١٢ خبيرا دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للأورام ورئيس الجمعية الأفريقية للأورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، الصين والهند.





تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، أعمال إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ اليوم الاثنين.





وتجري الامتحانات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





ويواصل نحو ١٠٢٦٣ طالب و طالبة أعمال الامتحانات حيث انتظم العمل من جانب الإداريين القائمين بعملية المراقبة في اللجان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس القائمين بأعمال السير و متابعة اللجان، بالتزامن مع أعمال الكنترولات.





تشير أن الإحصائيات الي تناقص ملحوظ في عدد حالات الغش، خاصة بعد خضوع لجان الامتحانات للمراقبة الشديدة، وفق تعليمات أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، خاصة فيما يتعلق بمنع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان نهائيًا.

استقبلت د. علا عادل وكيل كلية الألسن بـجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد يوسف، بسمة إمام، ممثلين عن شركة "بيردز ترانسليشن"، لبحث إمكانية التعاون في مجال تدريب طلاب قسمي اللغة الإنجليزية و اللغة الفرنسية، بالإضافة إلي توظيف الخريجين.





و خلال كلمتها أكدت علا عادل أن إدارة الكلية تعمل وفق إستراتيجية واضحة تعتمد على صقل قدرات الطلاب على المستويين الآكاديمي والتدريبي على التوازى، مشيرة إلى زيادة القدرات التنافسية لخريجي الكلية في سوق العمل التى أثبتها أبناء الكلية بعد تخرجهم.