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توك شو

كان عندى 8 سنوات.. ياسمين علي تروى موقفا كوميديا على خشبة المسرح

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:06 م
ياسمين علي
ياسمين علي
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حمزة شعيب
قال المطربة الشابة ياسمين علي، إن المرة الأولى التي صعدت فيها على المسرح كانت وهى تبلغ من العمر 8 أعوام.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"بغنى من وانا فى الغربال وأول أغنية حفظتها كان عمرى 3 سنوات".

وأكملت: "اول مرة طلعت على المسرح كنت بتعامل مع الموقف بكوميدية شديدة ومش مدركة انى لازم اغنى انا واقفة بس أتفرج على الناس".

وأشارت ياسمين على إلى أن والديها كانا يسجلان لها الأغانى التى تغنيها فى طفولتها.

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