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ديني

علي جمعة: الحسد قوة شيطانية داخل الإنسان وماشاء الله تمنعه في هذه الحالة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:25 م
علي جمعة: الحسد قوة
علي جمعة: الحسد قوة شيطانية
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن كلمة ما شاء الله هي كلمة وكأنها بحاجة إلى جواب، والجواب مضمر بمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن" فهذه الكلمة التي يقولها الإنسان يذكر نفسه أن ما يراه من رزق حسن له أو لأحد إنما هو بمشيئة الله.

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: أن من فوائد هذه الكلمة أنها تمنع الحسد من الشخص، فإن الحسد قوة شيطانية بداخل الإنسان؛ حيث يتمنى زوال ما يرى من نعمة على أخيه.

وأوضح أن بهذه الكلمة يتذكر المسلم أن ما يراه هو مشيئة الله سبحانه وحده، وأن هذا التمني هو في الحقيقة اعتراض على قسمة الله عز وجل، فيترك هذا الخلق البغيض ويرضى بما قسم الله، ولا حرج أن يسأل الله أن يرزقه مثل رزق فلان دون أن يزول من رزقه شيء.

وهذه الكلمة تكثر في رؤية الخير على الآخرين، وقد أمر الله بها على لسان العبد الصالح الذي أمر صاحبه الذي كفر أن يقولها حتى لا تزول النعمة من عنده قال تعالى: (وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ) [الكهف:39].
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