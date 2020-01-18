سر العبارة المكتوبة على قبة قصر النزهة بشبرا ..صور

"وما توفيقي إلا بالله ، طلب الأدب أولى من طلب الذهب"، عبارتان مكتوبتان على قبة قصر النزهة بشبرا ، ولكن هل سألت نفسك ما هي قصتهما.





طراز فرنسي

قصر النزهة بشبرا بناه والي مصر محمد سعيد باشا سنة 1855م ليكون دار نزهته في بعض أيام السنة، وقد بناه على الطراز الفرنسي، وجعل فيه حديقة بديعة نمق حواشيها بالأزهار وأجرى إليه الماء في قنوات تحت الأرض حتى فاق القصور المجاورة وكان القصر يحيط به العديد من الحدائق.





السلطان العثمانى

أبريل سنة 1876 حوله الخديوى إسماعيل كقصر ضيافة لكبار الزوار، نزل فيه وفود وأمراء مثل السلطان العثمانى عبد العزيز وأمير مكة الشريف عبد الله وغيرهم ، ومن فرط إعجاب السلطان عبد العزيز بالقصر أمر أن يؤخذ له رسمه ليبنى له على منواله في ضفاف البوسفور.





الخليفة عبد العزيز عندما زار مصر في أبريل أعجب بالقصر وبجمال تصميمه حتى أنه بنى قصرًا مثيلًا له لنفسه على ضفاف البسفور.





نظارة المعارف

والعجيب أن الشريف عبد الله أيضا بعد عودته إلي مكة بنى بالطائف ضاحية أسماها شبرا لتذكره بذلك القصر الذي أعجب به ولما آل العرش إلى توفيق باشا ظل القصر مدة معدًا للضيافة، إلى أن تنازل عنه لنظارة المعارف (وزارة التربية والتعليم) سنة 1881م .





طلب الأدب أولى من طلب الذهب

كتب على قبة القصر العبارتان "وما توفيقي إلا بالله"، و"طلب الأدب أولى من طلب الذهب"؛ كبشرى للتوفيق في تخريج عدد وافر من أبناء الأمة النابهين.





وفي سنة 1916 طلب السلطان حسين كامل بتسمية المدرسة التوفيقية تخليدا لذكرى أخيه الخديوي توفيق، وتم هدم القصر بعد عام 1952 وحل محله بناء آخر لتستمر المدرسه بنفس الاسم القديم.





المدرسة التوفيقية

وعندما آل الحكم للخديوي توفيق تنازل عن القصر لنظارة المعارف عام ١٨٨١م التي حولته بدورها إلى مدرسة، وفي عام ١٩١٦ أمر السلطان حسين كامل بتسمية المدرسة "المدرسة التوفيقية تخليدًا لذكرى أخيه.



