أول من استقبل الفتح عام 50 هجرية ... حكاية قرية القصر الإسلامية بالوادي الجديد

تعد قرية القصر الإسلامية التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، من القرى ذات التراث الإسلامي القديم لكونها أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية بالواحات عام 50 هجرية وبها بقايا مسجد من القرن الأول الهجري وازدهرت في العصر الأيوبي وكانت عاصمة الواحات وبها قصر الحاكم وقتذاك.



يقول أحمد زكي من أهالي القصر, إن قرية القصر تحفة معمارية مازالت تحتفظ بجميع المعالم الأثرية التي كانت متواجدة بها وقتذاك، حيث يوجد بها ديوان المحكمة وهى من العصر الفرعونى والمدرسة القرآنية لتعليم الدين الإسلامي وأصوله والتى ترجع إلى العصور الإسلامية, ويوجد بها جامع الشيخ نصر الدين الذى يعتبر من أقدم الجوامع الباقية على حالتها فى مصر.



وأضاف زكي أن جميع المباني القديمة التى بنيت من الطوب اللبن منذ العصور السحيقة مازالت قائمة ومحتفظة بكيانها حتى الآن , فضلا عن وجود مئذنة خشبية مكونة من ثلاثة طوابق بارتفاع21 مترا وجميع الأعتاب الخاصة بأبواب المنازل مصنوعة من الخشب ومنقوش عليها آيات قرآنية.



وأكد الأثري صبري يوسف ، أن قرية القصر الإسلامية صممت وفق تخطيط منظم كان متبعًا وقتذاك وما زالت تلك المباني متواجدة بهيئتها شاهدة على براعة التنظيم والتخطيط الخاص بالمدن الإسلامية حيث تنخفض درجة الحرارة داخل القرية الإسلامية في الصيف وتحتفظ بالدفء في الشتاء .



وأوضح أنه بالرغم من كونها القرية الوحيدة ذات الطراز الإسلامي المتواجد بطبيعته حتى الآن لكن ما يثير القلق وجود تلك المباني الأثرية مغلقة ولم يسمح بزيارتها , الأمر الذي يؤثر بالسلب على تلك الأبنية الأثرية والمتاحف المتواجدة بها .



ولفت الي أن فتح البيوت كمزارات فكرة تستحق التقدير، ويجب علي وزارة الاثار ان تضع فكرة فتح القرية أمام الرواد نصب أعينها مؤكدا ان وزارة السياحة لن تمانع من وضع مزارات القرية علي الخريطة السياحية العالمية طالما أن الأنشطة ستخدم السائح وتوفر له احتياجاته.



وأكد أنه يوجد عددا من المتاحف داخل القرية ومنها متحف للدكتورة علياء حسن تجسد فيه طبيعة المكان، ومتحف أم جنة، ومتحف الفنانة إيمان سالم، ومتحف أم نوسة، وهو ما سيجد استحسان العديد من الرواد العرب والأجانب.



وطالب الأهالي المسؤولين بوزارة الآثار المصرية, بضرورة فتح القرية أمام الزوار والرحلات الداخلية والخارجية وذلك من أجل الترويج السياحي ودعم التنمية السياحية وتعريف طلاب المدارس بالتراث التاريخي للقرية .