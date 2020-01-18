الداخلية فى يوم .. إحباط تهريب 5 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر برسوم 12 مليون جنيه.. مستشفى الشرطة تنقذ قدم طفل قبل بترها

- مستشفى الشرطة تنقذ قدم طفل قبل بترها

- مستشفى العجوزة تنقذ طفلين من فقدان السمع

- القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو حشيش في المنوفية

- ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 24 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط

- ضبط أدوات كهربائية مغشوشة بالأزبكية

- سقوط عصابة سرقة السيارات فى القاهرة

- ضبط امبراطور الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

شهد أمس الجمعة جهودا كبيرة لقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام الذي شن حملات كبرى على العديد من البؤر الاجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور.وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بإستقبال الطفل يسرى عزت – يبلغ من العمر 11 عامًا – بـ مستشفى الشرطة بالعجوزة، يحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساق وذلك إستجابةً لملتمس أسرة الطفل بمساعدتها فى تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.وتم إستقبال الطفل بـ مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم عرضه على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وقد تم إجراء الجراحة اللازمة للطفل ، وخضع للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن إستقرت حالته.لاقى ذلك إستحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لـ وزارة الداخلية على سرعة الإستجابة وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل الإجتماعى، وسرعة الإستجابة الفورية للحالات الإنسانية.ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستقبال مستشفى الشرطة بالعجوزة طفل وطفلة يعانيان من ضعف فى السمع ويحتاجان لأجهزة سمعية وسماعات طبية.حيث وجه وزير الداخلية بتقديم الدعم والمساعدة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات لإحتياجها إلى أجهزة سمعية وسماعات طبية بالتنسيق بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية، حيث تم إستقبالها بـ مستشفى الشرطة بالعجوزة وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير الأجهزة السمعية والسماعات الطبية لها دون تحمل أهليتها ثمة نفقات.من ناحية أخرى وفى ذات السياق وافق وزير الداخلية على تلبية ملتمس أحد المواطنين (عامل – مقيم بمحافظة الشرقية) مساعدته فى إجراء عملية زرع قوقعة سمعية لنجله البالغ من العمر 7 سنوات حيث تم تقديم الدعم الطبى اللازم للطفل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية وتحدد موعد إجراء العملية المشار إليها، وقد تم إيفاد مأمورية إلى محل إقامة الطفل المذكور وإصطحابه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة وإيداعه بها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء عملية زرع قوقعة سمعية.لاقى ذلك إستحسان أهلية الطفلين الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة وتوفير الأجهزة اللازمة للطفلين.ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل الإجتماعى ، وسرعة الإستجابة الفورية للحالات الإنسانية.وشنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية حملة مكبرة للقبض على مروجي المواد المخدرة بدائرة المركز تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية.وأسفرت الحملة عن القبض علي المدعو اسماعيل السيد والشهير بإسماعيل أبو المجد عاطل ومقيم ببندر اشمون وبحوزته 5 كيلو حشيش وسلاح ناري فرد خرطوش و12 طلقة ومبلغ مالي 1900 جنيه حصيلة البيع .وحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.فيما أكد اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم وبحوزتهم 24 قطعة يشتبه في اثريتها.وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الغنايم، بقيام "س. ح. س "حاصل على دبلوم ومقيم الغنايم غرب دائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمنزله.وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية وبتفتيش مسكنه وجدت غرفة بداخلها حفرة قطرها نحو 3 أمتار وبعض أدوات الحفر وعثر على الآتي: تمثال أسود اللون بارتفاع نحو14 سم يشبه القط ، 4 أحجار صفراء اللون مختلفة الأحجام ، 7 زلطات مختلفة الأحجام والألوان، 6 قطع حجرية مختلفة الأحجام والألوان غير معلومة المصدر، و3 قطع فخار حجر رمادي اللون، حجر طيني، جزء من عظمة، مادة عبارة عن بودرة زهرية اللون.وتمكن ضباط المباحث من ضبط كل من "أ. ص. م " بدون عمل ومقيم الهرم ــ جيزة، و"أ. م. ح "حاصل على دبلوم، و"ر. ح. س "عامل ، و"ع. س. ح" حاصل على دبلوم ، و"ح. أ. م " عامل، و"إ. ع. غ " عامل.وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بـ الحفر والتنقيب داخل مسكنه بحثًا عن الآثار وبقصد الاتجار بمساعدة باقي المتهمين المذكورين .وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.وحرر المحضر اللازم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وتمكنت قوة من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن أدوات كهربائية كائن بشارع المهدي من شارع الجمهورية ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية لإدارته المخزن بدون ترخيص.وتبين من التحريات حيازة المتهم كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة ووضع استيكرات مدون عليها " صنع فى إيطاليا " غاشا بذلك جمهور المستهلكين.وعثر بداخل المخزن على ١٨٠٠ متر خرطوم فلكسيل حراري و ١٨٠ قطعة أدوات كهربائية ( مفتاح كهربائى ، فيشة ) و ٢٠٠٠ استيكر خاص بالخراطيم و ٢ ختم مطبوع عليه شيللر للتوكيلات والتوريدات و دفتر مطبوع عليه شيللر للتوكيلات التجاريه و ٢٠ ألف متر سلك حراري جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية.وردت معلومات لضباط قسم مكافحة سرقات السيارات مفادها أن شخصين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " ومساومة مالكيها لإعادتها إليهم مقابل مبالغ مالية.بمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها ، واعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب .وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة .أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (صاحب مكتب للخدمـات البحرية ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، مقيـــم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية) بالضلوع فى عمليات هجرة غير شرعية، بإستخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة لاستخراج جوازات سفر بحرية مزورة للسفر إلى دول أوروبا .عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطـــاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات، أمكن ضبطــه وبتفتيش مسكــنه وشــركتـه الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية عثر على الأجهزة المضبوطة (عدد 3 "لاب توب" تحوى العديد من صور الجــوازات والشهادات البحرية –كمبيوتر - عدد 5 طابعة – جهاز إسكانر ) والأجهزة المضبوطة (جـواز سفـر منسـوب صـدوره لإحدى الدول الأجنبية – إذن عمل بالهيئات الأجنبية خارج البلاد - شهادة تدريب بـدون بيانات - شهادة طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية يشتبه أن تكون مزورة ) ومجموعة لقوالـب أختام بواخر أجنبية تابعين لإحدى الدول الأجنبية – قالب لخاتم معهد تدريـب بحرى بإحدى الدول الأجنبية – عدد 5 علامات مائية تستخدم فى تزوير الشهادات البحرية – مجموعة أختام خاصة بشركة المتهم المضبوط و مجموعة من الشهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحرى ، أكاديمية نقل بحرى، مركز دولى لتكنولوجيا الغوص ، نماذج طلبات تعيين على مراكب بحرية يشتبه جميعها أن تكون مزورة – بطاقة تعريف عامل مركب منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية و طلب إستخراج شهادة طبية منسوب صدوره لإحدى الدول الأجنبية – مجموعة من شهادات تفيد العمل بمهنة ضابط أمن بحرى منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية و كمية من إيصالات إرسال أموال منسوبه لإحدى الشركات و (2) شهادة إسعافات أولية وحريق وأمان ضد السرقة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحر لإحدى الدول الأجنبية .وباستكمال التحريات أمكن التوصل إلى (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) تبين إستخراج جواز سفر بحرى له -بواسطة المتهم المذكور- لإحدى الدول الأجنبية ومعه شهادات الخبرة لنفس الدولة ومدون به بياناته، وباستدعائه ومناقشته قرر بصحة المعلومات وأنه قام بتسديد (مبلغ عشرة الآف جنيهًا) قيمة الجواز إلا أنه لم يتمكن من إستخدامه أو السفر به، متهمًا المذكور بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله (قدم المذكور جواز السفر البحرى) .بمواجهة المتهم أقر بقيامه باستخراج جوازات سفر بحرى مزورة لدول أجنبية وشهادات خبرة فى المجال البحرى لتسهيل سفر الشباب إلى دول أوروبا بطريقة غير مشروعة على المراكب التجارية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ( 5000 إلى 10000 ) جنيه مصرى .تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة،بسقوط (سيدة مسنة) من أعلى الكرسى المتحرك الخاص بها داخل منزلها بالظاهر وعدم قدرتها على التحرك وحاجتها إلى المساعدة.وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين أن الباب مُغلق من الداخل، حيث تم استخدام السلم النقال والدخول من شباك الحجرة للوصول لمساعدة السيدة المشار إليها، ونقلها على الكرسى المتحرك الخاص بها عقب التأكد من سلامتها.وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان أهلية السيدة المذكورة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية ورجال الحماية المدنية لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ.ونجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات وضبط مرتكب واقعة الاستيلاء على شيك بنكى وصرفه بقيمة 370 ألف جنيه خاص بإحدى شركات البترول بالقاهرة.البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات البترول، بقيام مجهول بالاستيلاء على أحد الشيكات البنكية الصادرة منها وصرف قيمته من حسابها بأحد البنوك واستيلائه على مبلغ 370 ألف جنيه.تم تشكيل فريق بحث بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لكشف ملابساتها وتحديد وضبط مرتكبها حيث أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بريد بذات الشركة) حيث استغل المذكور موقعه الوظيفى بالشركة باعتباره ساعى بريد وإمكانية دخوله مكاتب الشركة، واستولى على الشيك المشار إليه، والتوجه للبنك وتمكن من صرفه مستخدمًا بطاقة رقم قومى خاصة بأحد الأشخاص دون علمه، وقام بالاستيلاء عليها بأسلوب المغافلة.وبسؤال مسئولى البنك (الذى تم صرف الشيك من خلاله) أيدوا ما جاء بالتحريات.. استدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه الواقعة على النحو السابق، وأبدى استعداده لرد المبلغ المستولى عليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الرشوة والفساد الوظيفى والتربح من أعمال الوظيفة والإضرار بالمال العام.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بتحريض طفل على إشعال سيجارة وتصوير مقطع فيديو وبثه عبر مواقع التواصل.ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر به طفل أثناء تواجده بإحدى الشوارع، يقوم بإشعال "سيجارة" تحوى مواد مخدرة "مخدر البانجو".تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من تحديد الطفل المشار إليه (تلميذ بالإبتدائى، 7 سنوات، يقيم رفقة والدته بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق لوفاة والده).وبإستدعاء والدته حضرت رفقة الطفل المُشار إليه، الذى قرر قيام عمه (مبيض محارة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) بإعطائه السيجارة، وطلب منه إشعالها وقام بتصويره، عقب قيام أحد الأشخاص (عامل، مقيم بذات العنوان – سبق إتهامه فى إحدى القضايا) بإعدادها له.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستخدم فى التصوير.وبمواجهتهما إعترفا بمضمون ما جاء بأقوال الطفل، وأضافا بقيامهما بارتكاب الواقعة لإعطاء مقطع الفيديو لوالدته وإخبارها بتعاطيه للمواد المخدرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.ونجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب 5 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل إحدى الحاويات عبر ميناء الإسكندرية البحرى.وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص (مقيم بأكتوبر بمحافظة الجيزة) بإستيراد رسالة من إحدى الدول العربية مشمولها "أثاث" داخل إحدى الحاويات، تحوى بداخلها بضائع محظور دخولها للبلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) أسفرت أعمالها عن ضبط (5,000,000 عبوة (خمسة مليون عبوة) مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر " بإجمالى وزن " 7 أطنان" – 2 جهاز طبى "خاص بتركيب العدسات اللاصقة").وقدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ (12,000,000) جنيه (إثنى عشر مليون جنيهًا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ للبلاد.