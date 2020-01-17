شجاعة زوجين تنقذ طفلة عمرها 11 عامًا من الاختطاف.. فيديو وصور

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد لحظة قيام زوجين بمطاردة سيارة مجرم أقدم على اختطاف طفلة عمرها 11 عامًا من أجل إنقاذها من قبضته، مما أدى في نهاية المطاف إلى إلقاء القبض على الخاطف وإنقاذ الطفلة.



الجدير بالذكر أن هذه الواقعة حدثت في مدينة "سبرينجفيلد" بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية الأربعاء الماضي.



وفي بداية الفيديو يُسمع صوت الزوجة "أماندا ديسلي" وهي تتحدث عبر هاتفها المحمول إلى الشرطة للإبلاغ عن مكان الخاطف وتحركاته ومواصفات سيارته، في حين كان زوجها يحاول بأقصى جهده اللحاق به، وأوضحت الزوجة أن الخاطف كان يحاول الابتعاد عنهما قدر الإمكان وكان ينطلق بسرعة كبيرة على الطريق، بينما كانت الطفلة المختطفة "شارلوت موتشيا" موجودة داخل سيارته.



وأفادت الصحيفة بأن الخاطف "ميجيل رودريجيز"، البالغ من العمر 24 عامًا، أقدم على اختطاف الطفلة وأجبرها على دخول سيارته يوم الأربعاء الماضي بعد خروجها من الحافلة المدرسية التي كانت تقلها.



يشار إلى أن الشرطة المحلية كانت قد كشفت في وقت سابق عن مجموعة من الصور للسيارة التي اختطف "رودريجيز" الطفلة بداخلها، كما كشفت عن مواصفاته، وبعد مضي ساعات على ذلك انتبه إليه الزوجان وقررا اللحاق به بسيارتهما كما أبلغا الشرطة كي تتدخل سريعًا لإنقاذ الطفلة قبل أن يفقدا أثره.



وتمكنت الشرطة في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه وإنقاذ الطفلة، التي تبين أنها كانت في حالة جيدة ولم تصب بأذى.



ونشرت "ديسلي" مقطع الفيديو الخاص بالمطاردة على الإنترنت في أعقاب ذلك، وعلقت عليه قائلة إنه لدى انتباهها هي وزوجها إلى أن الطفلة التي كانت في المقعد الخلفي لسيارة "رودريجيز" من الممكن أن تكون في خطر، قررا اللحاق بهذه السيارة قلقًا عليها، على الرغم من أنهما لم يكونا متأكدين في البداية مما إذا كانت هذه السيارة هي نفس السيارة التي كشفت الشرطة عن مواصفاتها.





