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أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يفتح النار على وزير الخارجية بسبب إيران

السبت 18/يناير/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
جددت لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة تهديدهًا بإصدار مذكرة استدعاء رسمية لوزير الخارجية مايك بومبيو إذا لم يقدم معلومات عن السياسة المتبعة مع إيران والأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال النائب إليوت إنجل، وهو رئيس اللجنة، إنه حدد موعدًا لجلسة استماع علنية مع بومبيو في 29 يناير المقبل.

وكتب لبومبيو قائلا "أعتبر شهادتك على درجة بالغة الأهمية وأنا مستعد لاستخدام كل الوسائل القانونية لضمان حضورك".

وقالت اللجنة التي يقودها الديمقراطيون الأسبوع الماضي إنها دعت بومبيو للإدلاء بشهادته مع ضغط نواب بعضهم جمهوريون على إدارة ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة بطائرة أمريكية مسيرة في العراق هذا الشهر.

وتلك هي المرة الثانية التي تحدد فيها اللجنة موعدا لجلسة استماع لبومبيو هذا الشهر إذ حددت الأولى في 14 يناير لكنه لم يحضر.
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