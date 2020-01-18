البقاء لله.. أحمد صلاح حسنى ينعى الفنان إبراهيم فرح

حرص الفنان احمد صلاح حسنى على نعي الفنان الراحل إبراهيم فرح، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة 17 يناير، عن عمر يناهز 68 عامًا.



ونشر احمد صلاح حسنى، صورة للراحل إبراهيم فرح، وعلق قائلًا: «البقاء لله الاستاذ ابراهيم فرح».



وتوفي الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، أمس الجمعة داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.



كان إبراهيم فرح، قد تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.