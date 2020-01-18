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رياضة

أحمد شوبير يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد الرئيس.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 01:07 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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حسن العمدة
قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.

وأضاف أحمد شوبير، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إنه قرر خوض انتخابات الجبلاية، المقبلة، على مقعد رئيس اتحاد الكرة، خاصة أن الظروف التى تمر بها الكرة المصرية، تستدعي تدخله.

وأوضح أحمد شوبير إنه كان قد اعلن فى وقت سابق، عدم خوضه لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة، فى حال قرر هانى أبوريدة الترشح، ولكن إدارته السيئة للجبلاية، جعلته في حل من هذا العهد.
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