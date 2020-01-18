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فن

ربنا يرحمه كان راجل طيب.. ميريهان حسين تنعى إبراهيم فرح

السبت 18/يناير/2020 - 01:09 ص
الفنان الراحل إبراهيم
الفنان الراحل إبراهيم فرح
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محمد بدران
حرصت الفنانة ميريهان حسين على نعي الفنان الراحل إبراهيم فرح، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة 17 يناير، عن عمر يناهز 68 عامًا.

ونشرت مريهان، صورة للراحل إبراهيم فرح، وعلقت قائلة: «ربنا يرحمه كان راجل طيب قوى وكنا بندعيله بالشفاء كل يوم بس إنا لله وإنا اليه راجعون».

وتوفي الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، أمس الجمعة داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.

كان إبراهيم فرح، قد تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.
ربنا يرحمه كان راجل طيب.. ميريهان حسين تنعى إبراهيم فرح
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