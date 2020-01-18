هنفطر إيه النهارده.. شكشوكة وفول بالبصل و بطاطس ودجز

نفطر إيه؟ تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.





ووفقا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة وفقدان الطاقة .. إليك قائمة بوجبة إفطار صحية ومتوازنة شكشوكة وفول بالبصل و بطاطس ودجز .





فول بالبصل للشيف الشربينى





مقادير الفول بالبصل:

- علبة فول

- ملعقة كبيرة سمن

- ملح

- فلفل حار مقطع

- 1 ثمرة بصل مبشورة









خطوات التحضير:

- ضعي السمن في مقلاة على نار متوسطة.

- ضعي البصل و الفلفل في السمن و قلبي حتى يذبل.

- ضعي الفول في المقلاة ثم تبليه بالملح و قلبي و اتركيه حتى يسخن.

- قدمي الفول مع الخبز المحمص.









طريقة عمل الشكشوكة للشيف هالة فهمي:





*المقادير





7 بيضات





3 طماطم مكعبات





فلفل رومي 2





قرن فلفل حامي





بصلة مفرومة





*طريقة العمل





-شوحى البصل في قليل من السمن على النار حتى يدبل





-اضيفي الفلفل الرومي والحامي واستمري في التقليب





-ضعي الطماطم المكعبات والملح والفلفل ثم يخفق البيض ويضاف إلى الخضروات ويقلب جيدا حتى ينضج





طريقة عمل بطاطس ودجز من مطبخ الشيف غادة التلي .





مقادير بطاطس ودجز

نصف كيلو بطاطس

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة روزماري أو زعتر

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير بطاطس ودجز:





* يخلط زيت زيتون مع البطاطس المقطعة أرباع (ودجز)

* تضاف التوابل من ملح وفلفل ودقيق وبودرة ثوم وروزماري وزعتر وبابريكا

* وتقلب جيدا حتى تغلف جميع قطع البطاطس بالتتبيلة

* ترص في صينية فرن وتدخل فرن ساخن حتى تنضج