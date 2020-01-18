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منوعات

في ليلة رأس السنة.. العثور على عظام عجوز أكلته الخنازير في مزرعته

السبت 18/يناير/2020 - 07:00 ص
عجوز أكلته الخنازير
عجوز أكلته الخنازير
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عزة عاطف
اختفى أحد المزارعين البولنديين في ظروف غامضة منذ ليلة رأس السنة من داخل مزرعته، لكن الأغرب عثور جيرانه على عظام بشرية بالقرب من منزله.

وبعد إبلاغ الشرطة التي حققت في الواقعة تبين أن العظام هي للعجوز البولندي البالغ من العمر 70 عامًا، بعدما أكلته الخنازير البرية في ليلة رأس السنة وفقًا لصحيفة مترو.

حيث وجد أن الخنازير البرية قد تجولت بحرية حول ممتلكاته طوال تلك الفترة، وقد أخبرت المدعية العامة في مقاطعة لوبين «مجدلينا فروتسوفسكا» أن العجوز المزارع شوهد لآخر مرة داخل مزرعته في لوبين.

وذلك على بعد حوالي 260 ميلًا غرب وارسو في بولندا، وقد كان الرجل يعيش بمفرده، لكن الخنازير أكلت جسده بالكامل، ولم يتبق سوى القليل من العظام وشظايا الجمجمة وذلك بعدما سقط على الأرض لسبب ما.

لم يتضح كيف توفي الرجل، حيث اشتبه المسؤولين في نوبة قلبية أو سقوط مفاجئ أفقده الوعي، مما جعله فريسة سهلة للخنازير.

كان أحد الجيران قد اتصل بالشرطة بعد العثور على العظام أثناء جلب المياه من بئر بجوار منزل الرجل يوم الأربعاء الماضي.
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