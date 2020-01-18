رامى صبرى: حياتى مش تمام.. تعرف على التفاصيل

نشر الفنان رامى صبرى من خلال خاصية STORY على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.
وظهر رامى داخل لوكيشن تصوير، وعلق على الصورة، قائلا: "حياتى مش تمام .. قريبا".
يذكر أن آخر كليب طرحه رامى صبرى "وبقابل ناس" دخل لائحة الـTop tracks بموقع يوتيوب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحه اذ حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة.
جدير بالذكر أن أغنية وبقابل ناس من ألبوم فارق معاك استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلًا عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز".
وضم الألبوم 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".
وظهر رامى داخل لوكيشن تصوير، وعلق على الصورة، قائلا: "حياتى مش تمام .. قريبا".
يذكر أن آخر كليب طرحه رامى صبرى "وبقابل ناس" دخل لائحة الـTop tracks بموقع يوتيوب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحه اذ حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة.
جدير بالذكر أن أغنية وبقابل ناس من ألبوم فارق معاك استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلًا عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز".
وضم الألبوم 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".