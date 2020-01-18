AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامى صبرى: حياتى مش تمام.. تعرف على التفاصيل

السبت 18/يناير/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر الفنان رامى صبرى من خلال خاصية STORY على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.

وظهر رامى داخل لوكيشن تصوير، وعلق على الصورة، قائلا: "حياتى مش تمام .. قريبا".

يذكر أن آخر كليب طرحه رامى صبرى "وبقابل ناس" دخل لائحة الـTop tracks بموقع يوتيوب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحه اذ حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة.

جدير بالذكر أن أغنية وبقابل ناس من ألبوم فارق معاك استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه حيث تصدر مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلًا عن تصدره الألبومات عبر موقع "آى تيونز".

وضم الألبوم 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتمرينات قاسية.. رامي صبري يستعرض لياقته من داخل الجيم

رامي صبري يؤجل حفله في المملكة العربية السعودية.. اعرف التفاصيل

وبقابل ناس .. رامى صبرى ينشر صورة جديدة له .. الجماهير: من أجمل أغانيك

رامي صبري يروج لـ حفل الكريسماس في دبي.. 27 ديسمبر

رامي صبري يحيي 3 حفلات في ليلة رأس السنة

تعرف على موعد ومكان حفل رامي صبري المقبل

ترشيحاتنا

رامى صبرى: حياتى مش تمام.. تعرف على التفاصيل

بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة

منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة

لكل اسم حكاية.. القصر الأحمر بالمنصورة بناه دبور وسكنه إسكندر باشا

«الكسب غير المشروع» يحيل المتهمين في رشوة مجلس الدولة إلى الجنايات

الأسرار المسروقة.. الصين تفضح بيانات القبة الحديدية الإسرائيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. زوجة عماد متعب تتألق فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة

منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة