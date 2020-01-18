إحالة 12 ملاحظا بإحدى لجان الإعدادية بكفر الشيخ للتحقيق

تفقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت ،عددًا من لجان الشهادة الإعدادية ومنها المدرسة الإعدادية بنين بمسير ، ومدرسة سخا النموذجية للبنات التابعتين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وناقشت الطلاب والطالبات حول مستوى امتحان اللغة العربية.



وتبين أن جميع الأسئلة من المنهج ،وتناول موضوع التعبير، الوحدة الوطنية والتي وقفت سدًا منيعًا ضد الشائعات، وقدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية.



وقررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،الغاء تكليف رئيس لجنة المدرسة الإعدادية بمسير ، وإحالة 12 ملاحظًا تغيبوا عن أعمال الامتحانات للتحقيق ،وتحويل أعضاء لجنة الإدارة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية للتحقيق لعدم استكمال الملاحظين المطلوبين للجنة،وفي لفتة انسانية لاحظت أثناء تفقدها لجان المدرسة، ظهور اعياء على إحدى الملاحظات وبسؤالها تبين أنها مريضة فقررت قبول اعتذارها عن أعمال الامتحانات.



كما قررت وكيل الوزارة تحويل مدير مدرسة سخا النموذجية ، ومسئول اللامركزية ، ومسئول الأبنية بإدارة شرق كفر الشيخ،للتحقيق ، نظرًا لعدم وجود خراطيم مياه ،وسوء حالة الدهانات بالمدرسة وعدم الإضاءة الكافية.



وعلى جانب أخر تابعت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أعمال امتحانات التابلت للصف الأول والثاني الثانوي، فقد أدى 15 ألف و973طلاب بالصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ ، بالتابلت ، وأدى 2297 طالبًا وطالبة الإمتحانات ورقي ، وتغيب عن الإمتحان 77 طالبًا .