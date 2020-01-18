شحنه بفيشة المنزل.. تعرف على مميزات الموتوسيكل الكهربائى.. فيديو

قال اللواء أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة قامت بتصنيع 3 موديلات من الموتوسيكل الكهربائي، وفي طريقهم إلى إنتاج موديل رابع.



وأوضح أحمد منظور، خلال لقاء خاص ببرنامج "ستديو الشارع" عبر قناة مصر الأولى، أن الهيئة قامت بتصنيع الموتوسيكل الكهربائي كوسيلة مواصلات فردية، وهو ما يعد إضافة جديدة لمنتجات الهيئة.



وأضاف أنه يمكن شحن موديلات الموتوسيكل الكهربائي بفيشة المنزل، قائلا: "لو ساكن في الدور الرابع نزل فيشة واشحنه"، منوها إلى أن شحن الموتوسيكل يكفي لنحو 90 كيلو مترا.



وأكد أحمد منظور أن أحد الموديلات عبارة عن عجلة كهربائية، حيث يمكن استخدام الموديل كعجلة أو تحويله لكهربائية وسعره 14 ألف جنيه.



وتابع رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة بدأت تصنيع وتجميع الموتوسيكل الكهربائى، وذلك ضمن منظومة النقل الذكى.