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رياضة

إنبي يحقق فوزا صعبا على نادي مصر.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 05:35 م
فريق انبي
فريق انبي
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عبدالله هشام
حقق فريق كرة القدم الأول بنادي إنبي الفوز على منافسه إف سي مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف إنبي الأول في الدقيقة 33 عن طريق ابراهيم يحيى بعد عرضية رائعة من اللاعب عبدالرحمن عامر على يسار منطقة الجزاء على رأس يحيى الذي سدد الكرة صعبة على يسار الحارس عصام ثروت لتسكن الشباك.

وتعادل فريق اف سي مصر من ضربة جزاء عن طريق مصطفي سلطان في الدقيقة 73 من عمر اللقاء وسجل فريق إنبي هدف الفوز سريعا في الدقيقة 77 عن طريق محمد شريف.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما تجمد نادي مصر في المركز الـ 15 بـ 11 نقطة.
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