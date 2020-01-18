بسعر 6330 جنيها.. أبل تطلق iPhone 9 قريبا.. تعرف على المواصفات وموعد الإصدار

ذكر موقع CNET عن تسريبات جديدة لهاتف أيفون الجديد iPhone SE 2 والذى ستطلقه شركة أبل قريبا حيث من المحتمل أن يكون اسمه iPhone 9.
ومن المحتمل أن تصدر أبل الهاتف الجديد بسعر رخيص مقارنة بأسعار هواتف أيفون الأخرى، كما أنها ستملئ الفراغ في التسلسل الرقمى لهواتف iPhone 8 و iPhone X الذين تم إصدارهم في عام 2017 ، وهذا ما يفسر احتمال تسمية الهاتف ب iPhone 9.
وسيشبه الهاتف الجديد هاتف iPhone 8 حيث سيأتى بشاشة 4.7 بوصة من نوع LCD بالإضافة إلى زر التعرف على بصمة اليد.
كما سيحتوى الهاتف على معالج من نوع بيونيك A13 والموجود في هواتف iPhone 11 و Pro 11iPhone ، بالإضافة إلى أن الجسم الخارجى للهاتف سيحتوى على زجاج بلوى.
ومن المميزات التى سيتسم بها الهاتف الجديد خاصية portrait mode والتى كانت من قبل في هاتف iPhone XR.
وأضاف الموقع أنه من المحتمل ألا يحصل الهاتف على تقنية 3D كما أن الذاكرة ستكون بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى ب 3 جيجا بايت وهى بمقدار 1 جيجا بايت من الموجودة في أيفون 11.
ومن المتوقع أن يكون الهاتف بسعر 400 دولار أمريكى أى حوالى 6330 جنيه مصرى، كما أن موعد إطلاقه سيكون في شهر مارس أو أبريل القادم.
ومن المحتمل أن تصدر أبل الهاتف الجديد بسعر رخيص مقارنة بأسعار هواتف أيفون الأخرى، كما أنها ستملئ الفراغ في التسلسل الرقمى لهواتف iPhone 8 و iPhone X الذين تم إصدارهم في عام 2017 ، وهذا ما يفسر احتمال تسمية الهاتف ب iPhone 9.
وسيشبه الهاتف الجديد هاتف iPhone 8 حيث سيأتى بشاشة 4.7 بوصة من نوع LCD بالإضافة إلى زر التعرف على بصمة اليد.
كما سيحتوى الهاتف على معالج من نوع بيونيك A13 والموجود في هواتف iPhone 11 و Pro 11iPhone ، بالإضافة إلى أن الجسم الخارجى للهاتف سيحتوى على زجاج بلوى.
ومن المميزات التى سيتسم بها الهاتف الجديد خاصية portrait mode والتى كانت من قبل في هاتف iPhone XR.
وأضاف الموقع أنه من المحتمل ألا يحصل الهاتف على تقنية 3D كما أن الذاكرة ستكون بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى ب 3 جيجا بايت وهى بمقدار 1 جيجا بايت من الموجودة في أيفون 11.
ومن المتوقع أن يكون الهاتف بسعر 400 دولار أمريكى أى حوالى 6330 جنيه مصرى، كما أن موعد إطلاقه سيكون في شهر مارس أو أبريل القادم.