تسريب امتحانات الاعدادية بـ المنوفية قبل توزيعها في اللجان.. أولياء الأمور يؤكدون بيعها في المكتبات .. والمحافظ يقرر إقالة مدير إدارة تلا التعليمية وإحالة جميع المتورطين للنيابة الإدارية

* محافظ المنوفية :

- إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

- تشديد الرقابة والإجراءات ووضع الضوابط التى تكفل عدم تسريب الإمتحانات القادمة



شهدت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية اليوم السبت ، حالة من الجدل بعد أن شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ، تسريبا لامتحان اللغة الإنجليزية قبل أن يتم توزيعه في اللجان على طلاب الشهادة الإعدادية صباح اليوم.



بعد ثبوت صحة اخبار تسريب الامتحان .. قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة المتسببين في تسريب إمتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2020 للنيابة الإدارية للتحقيق وإعمال شئونها وتوقيع أقصي العقوبة ، وكذا إقالة مدير عام إدارة تلا التعليمية ورئيس لجنة توزيع الأسئلة بتلا.



وأكد المحافظ بأنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات التى تتسبب فى إفساد العملية التعليمية ، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه على فعل هذه التجاوزات غير المقبولة.



وكان محافظ المنوفية قد كلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالإنتقال لمديرية التربية والتعليم للتحقق من المعلومات الواردة بشأن تسريب الإمتحانات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، حيث أفادت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بأن وكيل وزارة التربية والتعليم قد أحال المتسبب فى تسريب إمتحان اللغة الإنجليزية المنعقد بتاريخ اليوم للتحقيق وهم مدير عام إدارة تلا التعليمية ومسئول المطبعة السرية بالمديرية ومسئولى مراكز التوزيع بإدارات تلا ومنوف والباجور .



ومن جانبه طمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه سيتم تشديد الرقابة والإجراءات ووضع الضوابط التى تكفل عدم تسريب الإمتحانات ، مؤكدًا على رصد المخالفات أولًا بأول وتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين حفاظًا على مصالح أبنائه الطلاب.



وكان قد أكد عدد من أولياء الأمور تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بمدرسة شبرا زنجى الإعدادية بمركز الباجور، وأن أحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بشبين الكوم يقوم بتسريب الامتحان.



أكد عدد من الأهالي أنه كان يتم بيع ورقة الامتحان قبل بدء الامتحانات في المكتبات بـ 30 جنيها.



قال الأهالي إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمديرية التربية والتعليم ولكن جاء الرد: "هنعمل إيه".



ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل فوجئ عدد من أولياء الأمور بتسريب امتحان اللغة الإنجليزية اليوم بمركز تلا وبيعه في المكتبات بـ 50 جنيها لورقة الامتحان، فيما استغاث الأهالي بمحافظ المنوفية بدلا من التربية والتعليم.



وكان قد أدى امتحان اللغة الانجليزية اليوم بمحافظة المنوفية 66 ألفًا 960 طالبًا وطالبة موزعين على 386 لجنة .



وكانت امتحانات الاعدادية بمحافظة المنوفية قد انطلقت رسميا يوم 15 يناير 2020 ، حيث امتحن طلاب الاعدادية في المنوفية حتى الان اللغة العربية ، والتربية الرياضية ، والجبر والاحصاء ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، واللغة الانجليزية.

